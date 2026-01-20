XSMT 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 20/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 20/1. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 20/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 20/1 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT tổ chức quay thưởng bởi các đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Lịch quay XSMT được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhiệm.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT đến từ 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: XSMT sẽ mở thưởng với sự tham gia của các đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) cùng Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Bảy: XSMB sẽ được quay bởi ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Lịch quay XSMB sẽ thuộc về các đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm chi trả tiền thưởng cho khách hàng trúng giải trong thời hạn tối đa 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm tiếp nhận đầy đủ yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ.

Trường hợp phát sinh khiếu nại hoặc tranh chấp liên quan đến vé trúng thưởng, thời gian thanh toán sẽ được gia hạn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

Người trúng vé số có thể chọn đổi thưởng tại đại lý vé số gần nhà hoặc đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé. Hình thức nhận thưởng qua đại lý được nhiều người lựa chọn vì thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, nhưng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ.

Thông thường, phí đổi thưởng tại đại lý dao động khoảng 0,5% – 1% giá trị tiền trúng, tùy từng địa điểm. Ngược lại, khi lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phát sinh thêm bất kỳ chi phí giao dịch nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.