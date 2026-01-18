XSMT 18/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 18/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 18/1. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 18/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 18/1 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).

- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) quay xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: XSMT (XSMT) quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay xổ số miền Trung (XSMT).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải đặc biệt gồm 1 giải với dãy 6 số, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng

- Giải nhất gồm 10 giải trùng 5 số, mỗi giải nhận 30 triệu đồng

- Giải nhì gồm 10 giải trùng 5 số, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng

- Giải ba gồm 20 giải trùng 5 số, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư gồm 70 giải trùng 5 số, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm gồm 100 giải trùng 4 số, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu gồm 300 giải trùng 4 số, mỗi giải 400 nghìn đồng

- Giải bảy gồm 1.000 giải trùng 3 số, mỗi giải 200 nghìn đồng

- Giải tám gồm 10.000 giải trùng 2 số, mỗi giải 100 nghìn đồng

Bên cạnh đó, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho các vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, 45 giải khuyến khích được trao cho những vé chỉ sai 1 số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty xổ số kiến thiết trong khu vực thực hiện quay thưởng và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình địa phương vào lúc 17h15 mỗi ngày. Khung giờ này giúp người chơi dễ dàng theo dõi quá trình quay số minh bạch và cập nhật kết quả ngay khi có công bố.

Ngoài hình thức theo dõi trên truyền hình, người chơi cũng có thể đăng ký nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, song dịch vụ này thường đi kèm chi phí. Để tra cứu kết quả nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí, bạn có thể truy cập vtcnews.vn, một địa chỉ tin cậy cung cấp đầy đủ kết quả xổ số miền Trung hằng ngày.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.