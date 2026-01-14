XSMT 14/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 14/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 14/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 14/1. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.
- Dò số miền Trung ngày 12/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 12/1/2026
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 12/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 11/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 11/1/2026
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 11/1/2026, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 10/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/1/2026
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 10/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Dò số miền Trung ngày 9/1/2026. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/1/2026
Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/1/2026, cập nhật KQXSMT thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.
- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) tiến hành quay số mở thưởng.
- Thứ Ba: Xổ số miền Trung sẽ được tiến hành mở thưởng bởi đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA).
- Thứ Tư: Đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành thực hiện quay xổ số miền Trung.
- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ do đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành quay số.
- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ tiến hành mở thưởng xổ số miền Trung.
- Thứ Bảy: XSMT sẽ được tiến hành quay bởi đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).
- Chủ Nhật: Đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tiến hành xổ số miền Trung.
- Vé trúng thưởng phải được bảo quản nguyên trạng, không rách, không nhàu nát, không bị sửa chữa hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.
- Thời gian lĩnh thưởng không quá 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số; quá hạn trên, vé sẽ mất hiệu lực chi trả.
- Việc nhận thưởng chỉ tiến hành một lần, người trúng có thể lựa chọn nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy nhu cầu.
- Nếu một vé trúng cùng lúc nhiều giải, chủ sở hữu sẽ được nhận đủ toàn bộ giá trị của các giải trúng thưởng.
- Thường xuyên truy cập website vtcnews.vn để theo dõi kết quả xổ số miền Trung được cập nhật nhanh và chính xác mỗi ngày.
- Tra cứu XSMT trên điện thoại bằng cách nhắn tin theo cú pháp in sẵn trên vé số, sau khoảng 2–3 phút hệ thống sẽ gửi kết quả về máy.
- Theo dõi tường thuật trực tiếp kết quả XSMT trên kênh truyền hình hoặc Youtube vào khung giờ 17h15 hằng ngày.
Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.