XSMT 9/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 9/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 9/1. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 9/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 9/1 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT do đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Sẽ được đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Sẽ được đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay số mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay số mở thưởng bởi đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Sẽ được đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay số mở thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay số mở thưởng do đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Quy định cần biết

- Vé số trúng giải phải giữ nguyên trạng ban đầu, đầy đủ kích thước, các dãy số rõ nét, không rách nát, không chắp vá hay có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Người trúng thưởng cần làm thủ tục nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số; quá thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực.

- Giải thưởng được chi trả một lần duy nhất, người nhận có thể chọn hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo nhu cầu.

- Nếu một vé may mắn trúng nhiều hạng giải cùng lúc, người trúng sẽ được nhận đầy đủ toàn bộ giá trị của các giải đó.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng giải theo đúng quy định và thể lệ đã công bố. Thời gian thanh toán chậm nhất không quá 5 ngày, kể từ khi tiếp nhận yêu cầu lĩnh thưởng hợp lệ từ khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả giải thưởng sẽ được tạm hoãn và chỉ thực hiện sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.