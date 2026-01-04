XSMT 4/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/1/2026

Tra cứu KQXS ngày 4/1/2026 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 4/1. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 4/1/2026 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 4/1 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT mở thưởng do hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Được hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) thực hiện quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT do hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) đảm nhiệm.

- Thứ Năm: Được ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tổ chức mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT được tiến hành do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Được ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) thực hiện kỳ quay XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được công bố từ đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): 1 giải duy nhất, giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối giống giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- Cùng 45 giải khuyến khích cho vé sai đúng 1 số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải Đặc biệt, mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT trong khu vực tổ chức quay và truyền hình trực tiếp trên các đài địa phương, bắt đầu lúc 17h15 mỗi ngày. Đây là khung giờ quen thuộc, giúp người chơi cập nhật kết quả nhanh chóng và minh bạch.

- Ngoài việc theo dõi qua truyền hình, người chơi còn có thể nhận kết quả XSMT qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên hình thức này sẽ phát sinh một khoản phí dịch vụ nhất định.

- Để tiết kiệm chi phí và xem kết quả một cách chính xác, bạn nên truy cập trang web vtcnews.vn – nơi cung cấp thông tin xổ số miền Trung miễn phí, nhanh chóng và đáng tin cậy.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.