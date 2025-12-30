XSMT 30/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 30/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 30/12. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 30/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 30/12 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) tiến hành thực hiện.

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tiến hành từ 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ được tổ chức quay số xổ số miền Trung (XSMT).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

Khi trúng thưởng xổ số miền Nam, người chơi có thể lựa chọn một trong hai hình thức nhận giải sau:

- Thứ nhất, đổi thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống. Cách này khá tiện lợi, tiết kiệm thời gian đi lại, tuy nhiên người trúng giải sẽ phải trả một khoản phí dịch vụ theo thỏa thuận với đại lý.

- Thứ hai, đến trực tiếp công ty XSKT được ghi rõ trên tấm vé số. Hình thức này đặc biệt phù hợp với những giải thưởng có giá trị cao, đảm bảo an toàn và người nhận giải sẽ không phải chịu phí giao dịch như khi đổi tại đại lý.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

- Vé dùng để nhận thưởng phải là vé số do Công ty Xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ. Các thông tin in trên vé như ngày mở thưởng, kỳ quay và dãy số dự thưởng cần trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay số chính thức thì mới đủ điều kiện xét trả thưởng.

- Ngoài ra, vé số phải còn nguyên trạng, đúng kích thước ban đầu, không bị rách, chắp vá hay có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa. Đồng thời, vé vẫn phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới được chấp nhận chi trả giải.

