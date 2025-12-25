XSMT 25/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 25/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 25/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 25/12. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 25/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 25/12 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được tổ chức do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ thự hiện quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung trong ngày sẽ được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ thực hiện mở thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được thực hiện quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Bảy: Xổ số miền Trung sẽ được công bố do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ tổ chức quay số xổ số miền Trung.

Quy định cần biết

- Vé trúng cần giữ nguyên trạng, đầy đủ dãy số dự thưởng, không bị rách, không ghép nối hay tẩy xóa.

- Giá trị nhận thưởng chỉ áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; vé hết hạn sẽ không được chấp nhận.

- Người trúng có thể nhận thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo lựa chọn cá nhân.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải, người nhận sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải tương ứng.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng theo đúng quy định trong thể lệ dự thưởng đã công bố. Thời hạn tối đa để trả thưởng là 5 ngày kể từ ngày nhận đề nghị lĩnh thưởng của khách hàng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, thời gian chi trả sẽ được tạm hoãn cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.