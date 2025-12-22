XSMT 22/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 22/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 22/12. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 22/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 22/12 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức do hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ tổ chức quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT trong ngày sẽ được đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được tiến hành mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được đảm nhiệm quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT sẽ được công bố do ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ thực hiện quay số XSMT.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số dùng để lĩnh thưởng bắt buộc phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp lệ, với đầy đủ thông tin trùng khớp kỳ quay, ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng đúng với kết quả đã được công bố. Tờ vé phải giữ nguyên hình dạng, nguyên khổ, không rách nát, không chắp vá, không tẩy xóa hay chỉnh sửa dưới bất kỳ hình thức nào. Đồng thời, vé còn hiệu lực lĩnh thưởng theo đúng thời hạn quy định mới được chấp nhận chi trả.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ hết hiệu lực và không được chấp nhận chi trả, dù kết quả trúng là chính xác.

- Theo quy định, đơn vị phát hành phải hoàn tất việc giải quyết và thanh toán tiền thưởng chậm nhất trong 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trên thực tế, các công ty xổ số kiến thiết thường ưu tiên xử lý nhanh để người trúng giải sớm nhận được tiền thưởng.

