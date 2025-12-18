XSMT 18/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 18/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 18/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 18/12. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 18/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 18/12 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Được 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Được 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Được 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết phải thực hiện chi trả tiền thưởng cho người trúng giải trong thời gian không quá 5 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc khiếu nại, việc thanh toán giải thưởng sẽ được tạm dừng và chỉ tiến hành sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng giải có thể đến đổi thưởng tại các đại lý vé số trong khu vực hoặc trực tiếp làm thủ tục tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé, tùy theo nhu cầu và sự thuận tiện cá nhân.

- Hình thức lĩnh thưởng tại đại lý được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và tiết kiệm thời gian, song sẽ phát sinh phí đổi thưởng, thường ở mức khoảng 0,5% – 1% giá trị giải thưởng.

- Trong khi đó, nhận tiền trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết giúp người trúng giải nhận trọn số tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

