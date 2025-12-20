XSMT 20/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 20/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 20/12. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 20/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 20/12 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 18/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 18/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 18/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 18/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 18/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 17/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 17/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 17/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 17/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 17/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 16/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 16/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 16/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 16/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 16/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 15/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 15/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 15/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 15/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 15/12/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT được tổ chức bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Hai đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) cùng phụ trách quay số XSMT.

- Thứ Tư: Kết quả XSMT trong ngày do đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) thực hiện.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) tiến hành mở thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: Đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) đảm nhiệm quay thưởng XSMT.

- Thứ Bảy: Kết quả XSMT được công bố từ ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO).

- Chủ Nhật: Ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) cùng thực hiện quay số XSMT.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi trúng vé số, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý xổ số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian, nhiều người lựa chọn đổi thưởng tại các đại lý xổ số được ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này thường phát sinh phí hoa hồng đổi vé, được xem như chi phí dịch vụ. Mức phí phổ biến dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy từng khu vực và đại lý.

- Trong khi đó, nếu đến trực tiếp công ty XSKT để lĩnh thưởng, người trúng giải sẽ nhận đầy đủ số tiền trúng thưởng sau khi khấu trừ thuế (nếu có). Hình thức này không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí giao dịch nào, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng số.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

Vé số trúng thưởng phải là vé do Công ty xổ số kiến thiết phát hành hợp pháp, với đầy đủ thông tin khớp với ngày quay thưởng và dãy số trùng với kết quả được công bố. Vé cần giữ nguyên trạng, không bị rách, nhàu nát hay có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa. Bên cạnh đó, việc lĩnh thưởng phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo đúng quy định hiện hành.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.