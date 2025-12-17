XSMT 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 17/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 17/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 17/12. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 17/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 17/12 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số trùng khớp): 1 giải duy nhất với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Có 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Tổng cộng 20 giải, giá trị 10 triệu đồng/giải.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): 1.000 giải, trị giá 200.000 đồng/giải.

- Giải Tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài các giải chính, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, 45 giải khuyến khích được trao cho những vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải nhận 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể đến các đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp tới công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé để làm thủ tục nhận giải. Hai hình thức này đều hợp lệ và được áp dụng phổ biến hiện nay.

- Nhận thưởng tại đại lý vé số thường nhanh chóng, tiện lợi và không mất nhiều thời gian đi lại. Tuy nhiên, người trúng giải sẽ phải chi trả một khoản phí hoa hồng đổi thưởng, thường dao động từ 0,5% đến 1% giá trị tiền trúng, tùy theo từng đại lý.

- Nếu lựa chọn lĩnh thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng sẽ nhận đủ số tiền sau khi trừ thuế theo quy định và không phải thanh toán bất kỳ khoản phí giao dịch nào, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa.

