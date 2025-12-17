Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/12/2025 - XSCT 17/12

XSCT 17/12. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/12/2025 do Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSCT 17/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/12/2025 - Xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 17/12/2025

Xem thêm kết quả xổ số Cần Thơ các ngày quay số mở thưởng trước

- XSCT 10/12, kết quả xổ số Cần Thơ thứ Tư ngày 10/12/2025

XSCT 10/12, kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 10/12/2025.

- XSCT 3/12/2025

XSCT 3/12, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 3/12/2025.

- XSCT 26/11/2025

XSCT 26/11, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 26/11/2025.

- XSCT 19/11/2025

XSCT 19/11, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 19/11/2025.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải giữ còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn nhận thưởng của vé số trúng là 30 ngày, tính từ ngày có kết quả trúng thưởng (ngày quay số mở thưởng). Quá thời hạn này, vé số trúng sẽ không được lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được chỉ nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Nếu vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh tất cả giá trị giải thưởng trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thưởng thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- Thứ Ba: Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- Thứ Tư: Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai mở thưởng.

- Thứ Năm: Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh mở thưởng.

- Thứ Sáu: Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh mở thưởng.

- Thứ Bảy: Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM mở thưởng.

- Chủ nhật: Do công ty Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Tiền Giang, Lâm Đồng sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 17/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.