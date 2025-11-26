Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 26/11/2025 - XSCT 26/11

XSCT 26/11. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 26/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 26/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 26/11/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 26/11/2025

Xem thêm KQXS Cần Thơ các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSCT 12/11, kết quả xổ số Cần Thơ thứ 4 ngày 12/11/2025

XSCT 12/11, kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 12/11/2025.

- XSCT 5/11/2025

XSCT 5/11, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 5/11/2025.

- XSCT 29/10/2025

XSCT 29/10, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 29/10/2025.

- XSCT 22/10/2025

XSCT 22/10, kết quả xổ số Cần Thơ ngày 22/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Nếu vé sai một số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba quay số mở thưởng tại đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Bình Thuận và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Long An, Bình Phước, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 26/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.