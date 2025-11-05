Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/11/2025 - XSCT 5/11

XSCT 5/11. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 5/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 5/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/11/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 5/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (có 6 số): 1 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (có 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (có 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (có 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (có 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (có 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (có 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (có 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 ngàn đồng.

- Giải tám (có 2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: Trùng khớp 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Cho các vé trúng chữ số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận được 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 5/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.