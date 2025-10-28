Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 29/10/2025 - XSCT 29/10

XSCT 29/10. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 29/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 29/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ có các giải sau:
- 1 giải đặc biệt: trúng 6 số với kết quả công bố, trị giá 2 tỷ đồng.
- 10 giải nhất: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 30 triệu đồng.
- 10 giải nhì: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.
- 20 giải ba: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải 10 triệu đồng.
- 70 giải tư: trúng 5 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 100 giải năm: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 1 triệu đồng.
- 300 giải sáu: trúng 4 số với kết quả công bố, mỗi giải 400 nghìn đồng.
- 1.000 giải bảy: trúng 3 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.
- 10.000 giải tám: trúng 2 số với kết quả công bố, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải có giá trị 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: trị giá 6 triệu đồng/giải, cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 chữ số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).
- XSMN thứ Hai quay thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.
- XSMN thứ Ba quay thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.
- XSMN thứ Tư quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.
- XSMN thứ Năm quay thưởng tại đài đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.
- XSMN thứ Sáu quay thưởng tại đài Bình Dương, Vĩnh Long và Trà Vinh.
- XSMN thứ Bảy quay thưởng tại đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM.
- XSMN Chủ nhật sẽ quay thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.
Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 29/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.