Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 12/11/2025 - XSCT 12/11

XSCT 12/11. Kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 12/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ. Kết quả XSCT 12/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSCT 12/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 12/11/2025 - XS đài Cần Thơ thứ Tư ngày 12/11/2025

Cơ cấu giải thưởng XSCT

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Cần Thơ gồm các giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu.

- XSMN thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Cần Thơ, Sóc Trăng, Đồng Nai.

- XSMN thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật sẽ quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang.

Theo dõi kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay 12/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.