Lịch cúp điện hôm nay ngày 18/12/2025 tại Quảng Ngãi

Lịch cúp điện phường Kon Tum

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 16h00 Mất điện trạm Yang Roong 2. Đội quản lý điện Thành phố Kon Tum Đội QLĐ TP Kon Tum thực hiện tăng lại dây dẫn pha giữa tại trụ C35/59/20 , phát quang hành lang tuyến thuộc ĐD 22kV XT 475KTU nhánh rẽ đi TBA Yang Roong 2

Lịch cúp điện xã Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 15h30 Mất điện trạm Sơn Mùa 3, Sơn Mùa 4, Sơn Mùa 5, Sơn Bua 1, Sơn Bua 2, Sơn Bua 4, Sơn Bua 5, Sơn Bua 6, Sơn Bua 7, Sơn Long 12, Sơn Long 14, Sơn Long 15, Sơn Mùa 9, Sơn Bua 3, Sơn Lăng 4, T3 - Bách Thiên lộc, T9 - Bách Thiên lộc. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay 2,2km dây 3AC-50 thành dây 3AC/XLPE-50, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 58 - 85; Lắp 05 CĐC-2,5m để nâng cao k/c pha đất khoảng cột 62-63, 118-119, 123-124 Đ.D 22kV sau NR Sơn Bua - XT 473T2.SHA 18/12/2025 từ 13h00 - 15h00 Mất điện trạm Sơn Dung 16. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay CSV tại TBA Sơn Dung 16 - XT 473T2.SHA (Ảnh hưởng Bão số 13) 18/12/2025 từ 13h30 - 17h00 Mất điện trạm Sơn Thành 3. Đội quản lý điện Sơn Hà Thay tủ điện, ATM TBA Sơn Thành 3

Lịch cúp điện xã Sa Thầy

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 12h00 Mất điện trạm thôn 2 Sa Sơn. Đội quản lý điện Sa Thầy Đội QLĐ Sa Thầy chỉnh lại trụ nghiêng 3N3, thay cột bị nứt gốc 10N3 đường dây hạ thế sau TBA Thôn 2 Sa Sơn.

Lịch cúp điện xã Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 14h00 Mất điện trạm Đức Lân 8. Đội quản lý điện Mộ Đức Thay 37 sứ đứng linepost kèm ty 24kV tại các vị trí từ 3/1 đến 3/5 ( 05 vị trí mỗi vị trí 06 quả), 3/6 (01), 3/7 (06).Thay 12 chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV 70KN SC-22P tại các vị trí 3 (03), 3/6 (06), 3/7 (03).Thay 03 dây néo TK50-12 tại các vị trí 3, 3/3, 3/6 mỗi vị trí 01 dây.Thay 30 sợi dây nhôm trần buộc cổ sứ A3,5mm2 (2,5m/sợi) tại các vị trí từ 3/1 đến 3/5 mỗi vị trí 06 sợi.Thay 09 khóa néo dây AC 3 bulong 50-95mm2 tại vị trí 3 (03), 3/6 (06).Thay 09 khóa CK7-15 tại các vị trí cột 3 (03), 3/6 (06).Thay 06 kẹp cáp 3 bu lông nhôm 70mm2 tại vị trí cột 3.Thay 03 kẹp quai nhôm đồng 2/0 tại vị trí 3/7.Thay 03 kẹp hotline đồng 2/0 M10 tại vị trí 3/7.Thay 12 buloon M16x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 3 (04), 3/6 (04), 3/7 (04).Thay 20 buloon M14x50 thép mạ có đai ốc tại các vị trí cột 3 (08), 3/7 (12).Thay 30 buloon M16x250 thép mạ có đai ốc tại các vị trí từ cột 3/1 đến 3/6 (06 vị trí mỗi vị trí 04 bộ), 3/7 (06 bộ) Thay 04 buloon M20x310 thép mạ có đai ốc tại vị trí cột 3.Thay 14 guzong M16x250 thép mạ có đai ốc tại vị trí 3/1 đến 3/5 (05 vị trí mỗi vị trí 02 bộ), 3/7 (04) đường dây 22kV NR Đức Lân 8 XT 474/MDU Thay 01 vỏ tủ điện hạ thế composite kích thước (1400x1150x400)mm, kèm thanh cái có công suất nhỏ hơn 400kVA.Thay 04 cùm xà đỡ tủ điện hình II, cột BTLT TBA Đức Lân 8.

Lịch cúp điện xã Măng Đen

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h30 - 17h00 Mất điện trạm Đăk Lanh 2, Đắk Lanh, Kô Chất 2, Măng Bút 6, Măng Bút 7, Đăk Chun 1, Đắk Dắc, Kô Chất, Tu Nông 1. Đội quản lý điện Kon PLong Đội xây lắp-DVĐL Kon Tum thực hiện thay sứ đứng và các phụ kiện đi kèm…… Tại trụ BT 67/2; BT 212A/106; BT 212A/175 đường dây 22kV Nhánh rẽ đi TBA Tu Nông, Đăk Chun, Đăk Lanh.Đội quản lý Điện Kon Plong kết hợp chặt hạ cây khô ngoài hành lang khi có sự đồng ý của cấp có thẩm quyền

Lịch cúp điện xã Đăk Tô

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h00 - 17h00 Mất điện trạm cao su Hiệp Hưng, cao su Kon Đào, cao su Phát Lộc Thịnh, Nguyễn Thanh Phi, TDKD. Đội quản lý điện Đăk Tô Thí nghiệm định kỳ (theo RCM/CBM) các tổ máy và các MBA thuộc TBA nâng, các thiết bị đấu nối vào thanh cái C41 Trạm thuỷ điện Kon Đào

Lịch cúp điện xã Đăk Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin 18/12/2025 từ 08h30 - 10h30 Mất điện trạm ĐMT Hiển Long. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA ĐMT Hiển Long 18/12/2025 từ 13h30 - 15h30 Mất điện trạm ĐMT Thảo Nguyên Xanh. Đội quản lý điện Đăk Hà Trung tâm thí nghiệm điện Kon Tum kiểm định định kỳ bộ MOF 3 pha thuộc TBA NLMT THẢO NGUYÊN XANH

