Hà Nội phê duyệt quy hoạch bãi xe ngầm đầu tiên trên phố cổ

Theo đó, bãi đỗ xe được quy hoạch gồm 2 tầng hầm; tầng hầm 1 bố trí khu dịch vụ thương mại, bãi đỗ xe máy và khu kỹ thuật; tầng hầm 2 bố trí hệ thống đỗ xe ô tô tự động 4 tầng và khu kỹ thuật.

Diện tích sàn để xe máy tại tầng hầm 1 khoảng 380 m², đáp ứng khoảng 110 xe. Diện tích sàn để xe ô tô tại tầng hầm 2 khoảng 1.584 m², bố trí hệ thống đỗ xe tự động với khoảng 268 xe. Ngoài ra, quy hoạch cho phép bố trí bãi đỗ ô tô ngắn hạn trên vỉa hè phố Phùng Hưng và phố Đường Thành, với quy mô khoảng 35 xe.

Phối cảnh vườn hoa Phùng Hưng - Bát Đàn

Không gian phía trên bãi xe ngầm được quy hoạch gồm các công trình kỹ thuật nổi như lối lên xuống ô tô và xe máy, cùng hệ thống cây xanh, vườn hoa và đường dạo. Khu vực này bố trí công trình tạo điểm nhấn kiến trúc kết hợp lối tiếp cận xuống khu thương mại, sân chơi, sân thể dục thể thao và các tuyến đường dạo theo cấu trúc hình tròn hướng tâm.

Quy hoạch cũng bố trí các tiện ích kết hợp nơi sạc xe điện, chỗ để xe đạp điện và khu đất hạ tầng kỹ thuật cho trạm biến áp treo, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và mỹ quan đô thị.

Đây là bãi xe ngầm đầu tiên được phê duyệt quy hoạch tại khu vực phố cổ Hà Nội.

Phối cảnh biển báo và công viên đa năng trên bề mặt bãi xe.

Tại đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đã lên kế hoạch cho 78 bãi đậu xe ngầm ở khu vực nội đô thuộc địa bàn các quận cũ là: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Tây Hồ.

Các công trình bãi đậu xe ngầm được quy hoạch xây dựng tối đa 5 tầng ngầm. Mặc dù đồ án này đã được phê duyệt từ tháng 3/2022, nhưng chưa có dự án nào được triển khai.

Các vướng mắc chủ yếu bao gồm: Tính tiền sử dụng đất tại cùng một địa điểm đối với phần đất trên bề mặt và phần ngầm; cấp quyền sử dụng đất đối với công trình độc lập mà chủ sở hữu không có bề mặt; xác định quyền và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các công trình ngầm...