Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 17/12: 10 võ sĩ Việt Nam săn HCV, chỉ lo trọng tài

Đoàn Việt Nam có 48 huy chương vàng.
10 võ sĩ Việt Nam tranh huy chương vàng các môn muay Thái và pencak silat.
|XH
|Đoàn TT
|HCV
|HCB
|HCĐ
|Tổng
|1
|Thái Lan
|160
|100
|66
|326
|2
|Indonesia
|62
|72
|72
|206
|3
|Việt Nam
|48
|55
|79
|182
|4
|Singapore
|37
|35
|48
|120
|5
|Malaysia
|30
|31
|90
|151
|6
|Philippines
|29
|45
|94
|168
|7
|Myanmar
|3
|19
|24
|46
|8
|Lào
|2
|7
|17
|26
|9
|Brunei
|1
|3
|4
|8
|10
|Timor Leste
|0
|0
|3
|3
Bắn cung
9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt vs Thái Lan.
11h: Chung kết Đồng đội nam cung 1 dây - Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy vs Indonesia.
13h: Tranh HCĐ Đôi nam nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức.
13h40: Tranh HCĐ Cá nhân nữ cung 1 dây - Lộc Thị Đào vs Singapore.
14h: Chung kết Cá nhân nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp vs Indonesia.
14h20: Tranh HCĐ Cá nhân nam cung 1 dây - Nguyễn Minh Đức vs Malaysia.
Boxing
14h: Bán kết
- Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Myanmar.
- Nam 51 kg: Nguyễn Minh Cường vs Indonesia.
- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Philippines.
- Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Philippines.
- Nam 80 kg: Nguyễn Mạnh Cường vs Philipines.
Đua thuyền
9h: Chung kết
- Thuyền đơn nữ hạng nhẹ: Hồ Thị Duy
- Thuyền đôi nam: Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng.
- Thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú.
- Thuyền 4 nữ: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.
Đấu kiếm
10h: Vòng loại
- Nam kiếm 3 cạnh: Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến.
- Nữ kiếm liễu: Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh.
- Nam kiếm chém: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi.
15h: Bán kết, chung kết.
Bóng đá
19h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Philippines.
Bóng ném
14h: Chung kết nữ - Việt Nam vs Thái Lan.
16h: Chung kết nam - Việt Nam vs Thái Lan.
Muay
13h: Chung kết
- Nam 48 kg: Dương Đức Bảo vs Thái Lan.
- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Thái Lan.
- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Phương Hậu vs Thái Lan.
- Nam 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Thái Lan.
- Nam 71 kg: Bàng Quang Thắng vs Thái Lan.
- Nam 75 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Thái Lan.
Pencak silat
10h: Chung kết
- Nữ 50-55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Indonesia.
- Nam 70-75 kg: Vũ Đức Hùng vs Thái Lan.
- Nam 75-80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Thái Lan.
- Nam 85-90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Singapore.
Cầu mây
11h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Philippines.
15h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Brunei.
17h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Lào.
19h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Singapore.
Bắn súng
9h30: Vòng loại Cá nhân, đồng đội 50m súng trường 3 tư thế - Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh.
Cử tạ
13h: Chung kết
- Nữ 77 kg: Nguyễn Thị Phượng.
- Nữ trên 77 kg: Phasiro.
- Nam trên 94 kg: Trần Đình Thắng.
Vật
10h: Vòng loại
- Cổ điển 67 kg: Bùi Mạnh Hùng.
- Cổ điển 77 kg: Nguyễn Công Mạnh.
- Cổ điển 87 kg: Nghiêm Đình Hiếu.
- Cổ điển 97 kg: Nguyễn Minh Hiếu.
13h: Chung kết.
Các môn khác
Đoàn Việt Nam còn có các vận động viên tranh tài ở môn nhảy cầu, bóng rổ, cờ vua, xe đạp đường trường, thể thao điện tử, đua thuyền buồm, bắn đĩa bay, bóng bàn, futsal, bóng ném. Trong đó, 2 trận chung kết nội dung nam và nữ môn bóng ném đều là những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.