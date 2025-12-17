Cập nhật SEA Games 33 hôm nay 17/12: 10 võ sĩ Việt Nam săn HCV, chỉ lo trọng tài

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 17/12

Bắn cung

9h30: Tranh HCĐ Đồng đội nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Lộc Thị Đào, Đỗ Thị Ánh Nguyệt vs Thái Lan.

11h: Chung kết Đồng đội nam cung 1 dây - Lê Quốc Phong, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy vs Indonesia.

13h: Tranh HCĐ Đôi nam nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp, Nguyễn Minh Đức.

13h40: Tranh HCĐ Cá nhân nữ cung 1 dây - Lộc Thị Đào vs Singapore.

14h: Chung kết Cá nhân nữ cung 1 dây - Triệu Huyền Điệp vs Indonesia.

14h20: Tranh HCĐ Cá nhân nam cung 1 dây - Nguyễn Minh Đức vs Malaysia.

Các cung thủ Việt Nam thi đấu nhiều nội dung chung kết.

Boxing

14h: Bán kết

- Nữ 57 kg: Nguyễn Huyền Trân vs Myanmar.

- Nam 51 kg: Nguyễn Minh Cường vs Indonesia.

- Nam 57 kg: Nguyễn Văn Đương vs Philippines.

- Nam 75 kg: Bùi Phước Tùng vs Philippines.

- Nam 80 kg: Nguyễn Mạnh Cường vs Philipines.

Đua thuyền

9h: Chung kết

- Thuyền đơn nữ hạng nhẹ: Hồ Thị Duy

- Thuyền đôi nam: Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng.

- Thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ: Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú.

- Thuyền 4 nữ: Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ.

Đấu kiếm

10h: Vòng loại

- Nam kiếm 3 cạnh: Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến.

- Nữ kiếm liễu: Nguyễn Thị Thu Phương, Hà Thị Vân Anh.

- Nam kiếm chém: Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi.

15h: Bán kết, chung kết.

Bóng đá

19h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Philippines.

Bóng ném

14h: Chung kết nữ - Việt Nam vs Thái Lan.

16h: Chung kết nam - Việt Nam vs Thái Lan.

Muay

13h: Chung kết

- Nam 48 kg: Dương Đức Bảo vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Chiều vs Thái Lan.

- Nữ 57 kg: Nguyễn Thị Phương Hậu vs Thái Lan.

- Nam 63,5 kg: Phạm Ngọc Mẫn vs Thái Lan.

- Nam 71 kg: Bàng Quang Thắng vs Thái Lan.

- Nam 75 kg: Nguyễn Thanh Tùng vs Thái Lan.

Pencak silat

10h: Chung kết

- Nữ 50-55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Indonesia.

- Nam 70-75 kg: Vũ Đức Hùng vs Thái Lan.

- Nam 75-80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Thái Lan.

- Nam 85-90 kg: Nguyễn Duy Tuyến vs Singapore.

Cầu mây

11h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Philippines.

15h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Brunei.

17h: Vòng loại nữ - Việt Nam vs Lào.

19h: Vòng loại nam - Việt Nam vs Singapore.

Bắn súng

9h30: Vòng loại Cá nhân, đồng đội 50m súng trường 3 tư thế - Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Phạm Hiền Khanh.

Cử tạ

13h: Chung kết

- Nữ 77 kg: Nguyễn Thị Phượng.

- Nữ trên 77 kg: Phasiro.

- Nam trên 94 kg: Trần Đình Thắng.

Vật

10h: Vòng loại

- Cổ điển 67 kg: Bùi Mạnh Hùng.

- Cổ điển 77 kg: Nguyễn Công Mạnh.

- Cổ điển 87 kg: Nghiêm Đình Hiếu.

- Cổ điển 97 kg: Nguyễn Minh Hiếu.

13h: Chung kết.

Các môn khác

Đoàn Việt Nam còn có các vận động viên tranh tài ở môn nhảy cầu, bóng rổ, cờ vua, xe đạp đường trường, thể thao điện tử, đua thuyền buồm, bắn đĩa bay, bóng bàn, futsal, bóng ném. Trong đó, 2 trận chung kết nội dung nam và nữ môn bóng ném đều là những cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.

