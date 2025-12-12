XSMT 12/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 12/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 12/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 6 ngày 12/12. KQXSMT hôm nay thứ 6. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 6 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 ngày 12/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 6 ngày 12/12 - KQXSMT thứ 6

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 10/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 10/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 10/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 10/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 10/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 9/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 9/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 9/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 9/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 9/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 8/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 8/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 8/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 8/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 8/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 7/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 7/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 7/12/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 7/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 7/12/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được mở thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Do 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được diễn ra do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được quay thưởng do 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được quay thưởng do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng

- Khi trúng xổ số miền Nam, người chơi có thể nhận thưởng theo hai cách.

- Một là mang vé đến các đại lý tại địa phương để đổi. Cách này khá thuận tiện vì gần nhà và xử lý nhanh, nhưng bạn sẽ cần trả một khoản phí dịch vụ nhỏ.

- Hai là đến trực tiếp công ty XSKT tại địa chỉ ghi trên vé. Đây là phương án an toàn và phù hợp với các giải có giá trị lớn, đồng thời không mất phí như khi đổi tại đại lý.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) nhanh chóng

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) được tổ chức quay thưởng bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát sóng trực tiếp trên truyền hình địa phương, bắt đầu từ 17h15 mỗi ngày. Đây là thời điểm quen thuộc mà nhiều người chơi chọn để theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và tiện lợi.

- Ngoài xem trên tivi, người chơi cũng có thể nhận kết quả qua hình thức nhắn tin tới tổng đài, nhưng phương án này sẽ phải trả phí.

- Nếu muốn vừa tiết kiệm chi phí vừa cập nhật kết quả nhanh và chính xác, bạn có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn tin cậy để theo dõi KQXSMT hàng ngày hoàn toàn miễn phí, giúp người chơi không bỏ lỡ bất kỳ kỳ quay thưởng nào.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.