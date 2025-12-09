XSMT 9/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 9/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 9/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 3 ngày 9/12. KQXSMT hôm nay thứ 3. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 3 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 ngày 9/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 3 ngày 9/12 - KQXSMT thứ 3

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng QXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ được đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) sẽ được mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau khoảng thời gian này, vé sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

Theo quy định, thời gian tối đa để trả thưởng là 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của người trúng giải. Tuy nhiên, Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán sớm nhất có thể để trao giải nhanh chóng cho người trúng thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Người trúng thưởng có thể nhận giải trực tiếp tại trụ sở Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc tại các đại lý ủy quyền gần nơi mình sinh sống.

- Nhiều người chọn đổi thưởng tại các đại lý để thuận tiện và nhanh chóng, nhưng hình thức này sẽ phải chịu một khoản phí hoa hồng, thường dao động từ 0,5% đến 1% tùy khu vực.

- Ngược lại, khi đến trực tiếp Công ty XSKT, người trúng thưởng sẽ nhận toàn bộ số tiền sau khi đã khấu trừ thuế (nếu có) mà không phải chịu thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

