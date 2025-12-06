XSMT 6/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 6/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 6/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 6/12. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 6/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 6/12 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay số xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Địa điểm đổi vé trúng thưởng XSMT

- Người trúng thưởng XSMB có thể đến trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty xổ số hoặc các đại lý được ủy quyền để làm thủ tục nhận giải.

- Với các giải có giá trị thấp, nhiều người thường chọn lĩnh thưởng tại đại lý cho nhanh chóng, nhưng sẽ phải trả khoản phí hoa hồng khoảng 0,5%–1% tùy nơi.

- Riêng những giải có giá trị lớn, tốt nhất nên đến trực tiếp công ty phát hành để nhận đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế (nếu có), tránh các khoản phí phát sinh như khi nhận tại đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng XSMT

Thời gian nhận thưởng cho vé trúng XSMB được quy định tối đa 30 ngày tính từ ngày công bố kết quả hoặc ngày kết thúc lưu hành của vé. Nếu quá mốc 30 ngày, tờ vé đó sẽ mất hiệu lực và không còn được chấp nhận để nhận giải.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.