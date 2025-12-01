XSMT 1/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 1/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 1/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 1/12. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 1/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 1/12 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Các đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số XSMT trong ngày.

- Thứ Tư: XSMT sẽ được thực hiện bởi hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ do hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) chịu trách nhiệm mở thưởng.

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tổ chức quay bởi ba đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMT

- Vé số nhận thưởng phải giữ nguyên trạng: nguyên vẹn hình dáng, khổ giấy và dãy số, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn 30 ngày kể từ khi kết quả trúng được xác định.

- Trong trường hợp vé bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan nhưng phần rách không làm ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thẩm tra, xác minh trước khi quyết định chi trả hay từ chối giải thưởng cho người chơi.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ giải thưởng cho người trúng theo thể lệ đã công bố. Thời hạn trả thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị lĩnh thưởng của khách.

- Nếu xảy ra tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ tạm hoãn cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

