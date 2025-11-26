XSMT 26/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 26/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 26/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 26/11. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 26/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 26/11 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung thực hiện bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung do 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung có 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Khi sở hữu vé trúng, người chơi có thể đến trực tiếp công ty xổ số kiến thiết hoặc các đại lý gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận giải.

- Nếu muốn nhận tiền nhanh và tiện lợi, bạn có thể đổi thưởng tại các đại lý ủy quyền. Tuy nhiên, khi lĩnh thưởng tại đây, người trúng sẽ phải trả một khoản phí hoa hồng cho đại lý, thường từ 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Đối với các giải có giá trị lớn, nên đến trực tiếp trụ sở công ty XSKT để nhận thưởng. Tại đây, bạn sẽ nhận đủ giá trị giải sau khi trừ thuế (nếu có) mà không phải chịu thêm phí dịch vụ như khi nhận qua đại lý.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn nhận giải là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau khoảng thời gian này, vé trúng sẽ không còn giá trị để lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian trả thưởng tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận đề nghị lĩnh thưởng của người trúng, nhưng các công ty xổ số kiến thiết sẽ cố gắng hoàn tất thủ tục và chi trả giải thưởng nhanh nhất có thể.

