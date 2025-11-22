XSMT 22/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 22/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 22/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 7 ngày 22/11. KQXSMT hôm nay thứ 7. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 ngày 22/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 7 ngày 22/11 - KQXSMT thứ 7

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được thực hiện bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: XSMT trong ngày sẽ do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng bởi bộ 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay XSMT sẽ gồm 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ phụ trách quay thưởng XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT do Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có duy nhất 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): có 10 giải, mỗi giải nhận 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): có 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): có 300 giải, mỗi giải được 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, XSMB còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải thưởng 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích, dành cho vé lệch 1 số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng giải có thể lựa chọn đến đại lý vé số gần nhà hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết để tiến hành thủ tục nhận thưởng. Cả hai hình thức đều hợp lệ và được chấp nhận theo quy định hiện hành.

- Nếu đổi thưởng tại đại lý vé số, ưu điểm lớn nhất là nhanh gọn và tiện lợi, phù hợp với những người muốn nhận tiền ngay. Tuy nhiên, các đại lý sẽ thu một khoản phí hoa hồng cho dịch vụ đổi thưởng, thường nằm trong khoảng 0,5% – 1% tùy khu vực.

- Trong trường hợp người trúng chọn nhận thưởng tại công ty xổ số kiến thiết phát hành vé, số tiền được nhận sẽ đúng theo giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào, giúp đảm bảo tối đa quyền lợi cho người trúng số.

