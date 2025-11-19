XSMT 19/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 19/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 19/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 19/11. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 19/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 19/11 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Lịch quay XSMT sẽ được thực hiện bởi hai đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Kết quả XSMT trong ngày sẽ do Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Hai đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay thưởng XSMT.

- Thứ Năm: XSMT sẽ được mở thưởng bởi bộ ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay XSMT sẽ gồm hai đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ phụ trách kỳ quay XSMT cuối tuần.

- Chủ Nhật: XSMT do Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay thưởng.

Cơ cấu giải thưởng XSMT

- Giải Đặc biệt (6 số): chỉ có 1 giải duy nhất với giá trị lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): có 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): có 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải Bảy (3 số): có 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải Tám (2 số): gồm 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài ra, còn có 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

Bên cạnh đó là 45 giải khuyến khích, áp dụng cho vé sai đúng 1 số so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) chuẩn xác

- Kết quả xổ số miền Trung (XSMT) được các công ty XSKT tại khu vực thực hiện quay số và truyền hình trực tiếp trên đài địa phương vào lúc 17h15 hằng ngày, giúp người chơi cập nhật kết quả nhanh và minh bạch.

- Ngoài việc xem trên TV, bạn có thể đăng ký nhận kết quả qua tin nhắn tổng đài, tuy nhiên cách này sẽ mất thêm phí.

- Nếu muốn theo dõi kết quả XSMT miễn phí và chính xác, bạn có thể truy cập trang uy tín vtcnews.vn, nơi cung cấp đầy đủ thông tin mở thưởng mỗi ngày một cách thuận tiện.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.