XSMT 24/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 24/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 24/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 2 ngày 24/11. KQXSMT hôm nay thứ 2. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 ngày 24/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 2 ngày 24/11 - KQXSMT thứ 2

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được thực hiện bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung trong ngày sẽ do 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tiến hành quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung sẽ được mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Lịch quay xổ số miền Trung sẽ có 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Thời gian trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết sẽ tiến hành thanh toán giải thưởng trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ từ người trúng số.

- Nếu xuất hiện tranh chấp, khiếu nại hoặc cần thời gian để xác minh thông tin, quá trình trả thưởng sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện lại sau khi có kết quả xử lý từ cơ quan chức năng.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé hợp lệ để nhận thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, có đầy đủ thông tin trùng khớp với kỳ mở thưởng và các con số dự thưởng trùng với một trong những giải được công bố. Vé cần giữ nguyên vẹn, không rách nát, không bị tẩy xóa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.