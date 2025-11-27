XSMT 27/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 27/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 27/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 27/11. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 27/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 27/11 - KQXSMT thứ 5

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) thực hiện bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) do 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) mở thưởng bởi 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) có 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Ba đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ để lĩnh thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, các thông tin trên vé trùng khớp với kỳ quay, ngày mở thưởng và có dãy số trúng giải theo công bố của công ty. Vé cần còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa hay sửa chữa, đồng thời vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ mất giá trị nhận giải.

- Thời gian trả thưởng theo quy định tối đa là 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu của người trúng, nhưng các công ty xổ số kiến thiết sẽ nỗ lực hoàn tất thủ tục và chi trả giải thưởng càng sớm càng tốt.

