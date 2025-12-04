XSMT 4/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 4/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 4/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 5 ngày 4/12. KQXSMT hôm nay thứ 5. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 5 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 ngày 4/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 5 ngày 4/12 - KQXSMT thứ 5

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

- Dò số miền Trung ngày 2/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 2/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 2/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 2/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 2/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 1/12/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 1/12/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 1/12/2025, cập nhật KQXSMT thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 1/12, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 1/12/2025.

- Dò số miền Trung ngày 30/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 30/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 30/11/2025, cập nhật KQXSMT chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 30/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 30/11/2025.

- Dò số miền Trung ngày 29/11/2025. Tra cứu kết quả xổ số miền Trung ngày 29/11/2025

Xem kết quả vé số hôm nay ngày 29/11/2025, cập nhật KQXSMT thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất.

XSMT 29/11, kết quả xổ số miền Trung (KQXSMT) ngày 29/11/2025.

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung sẽ được quay thưởng do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Các 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số xổ số miền Trung.

- Thứ Tư: Xổ số miền Trung sẽ được thực hiện do 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: Do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay thưởng xổ số miền Trung.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung sẽ bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT) chịu trách nhiệm mở thưởng.

- Thứ Bảy: Do 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay số xổ số miền Trung.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung sẽ được tổ chức quay do 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số hợp lệ để nhận thưởng phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành và có dãy số trùng khớp với kết quả quay thưởng của ngày mở thưởng tương ứng. Tấm vé cần được bảo quản nguyên vẹn, không bị rách, không bị sửa chữa hay tẩy xóa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định thì mới được công nhận giá trị.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

- Vé số trúng thưởng được phép nhận giải trong vòng 30 ngày tính từ ngày mở thưởng. Sau mốc này, mọi vé trúng sẽ không còn hiệu lực.

- Việc chi trả giải thưởng phải được thực hiện trong thời gian không quá 5 ngày kể từ khi Công ty xổ số kiến thiết tiếp nhận yêu cầu nhận thưởng. Dù vậy, đơn vị phát hành luôn cố gắng xử lý nhanh chóng để người trúng nhận được tiền thưởng trong thời gian sớm nhất.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.