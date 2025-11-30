XSMT 30/11 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 30/11/2025

Tra cứu KQXS ngày 30/11/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay chủ nhật ngày 30/11. KQXSMT hôm nay chủ nhật. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất chủ nhật - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật ngày 30/11/2025 - Kết quả xổ số theo giờ chủ nhật ngày 30/11 - KQXSMT chủ nhật

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được thực hiện do 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 3 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) chịu trách nhiệm công bố.

- Thứ Tư: Bởi 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ được quay số xổ số miền Trung (XSMT).

- Thứ Năm: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được mở thưởng do 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Do ba đài gồm Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ được quay thưởng xổ số miền Trung (XSMT).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Trung (XSMT) sẽ được 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) quay số mở thưởng.

Quy định cần biết XSMT

- Vé trúng thưởng phải được giữ nguyên, không rách, tẩy xóa hay chắp vá, đồng thời mọi thông tin trên vé phải còn đầy đủ và rõ ràng.

- Thời gian nhận thưởng kéo dài 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả; sau khoảng thời gian này, vé sẽ không còn giá trị để trao giải.

- Người trúng có thể nhận thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, và mỗi tờ vé chỉ được chi trả một lần.

- Trong trường hợp một vé trúng nhiều giải, người chơi sẽ nhận đủ tất cả các giải thưởng tương ứng trên tờ vé đó.

Thời hạn trả thưởng XSMT

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ chi trả đầy đủ tiền thưởng cho người trúng theo đúng thể lệ đã công bố. Thời hạn thanh toán tối đa là 5 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu lĩnh thưởng của khách hàng.

- Trong trường hợp có tranh chấp hoặc khiếu nại, việc chi trả sẽ được hoãn lại cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra kết luận chính thức.

