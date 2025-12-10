XSMT 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 10/12/2025

Tra cứu KQXS ngày 10/12/2025 được quay vào lúc 17h15. Trực tiếp quay số hôm nay thứ 4 ngày 10/12. KQXSMT hôm nay thứ 4. Kết quả xổ số hôm nay miền Trung mới nhất thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Trung các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 ngày 10/12/2025 - Kết quả xổ số theo giờ thứ 4 ngày 10/12 - KQXSMT thứ 4

Xem lại KQXSMT các kỳ trước

Lịch mở thưởng KQXSMT hôm nay

- Thứ Hai: XSMT sẽ được quay thưởng bởi 2 đài Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: 2 đài Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ đảm nhận việc quay số XSMT.

- Thứ Tư: XSMT sẽ diễn ra dưới sự thực hiện của 2 đài Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH).

- Thứ Năm: 3 đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tham gia quay thưởng XSMT.

- Thứ Sáu: XSMT sẽ được mở thưởng bởi 2 đài Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: 3 đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ thực hiện quay số XSMT.

- Chủ Nhật: XSMT sẽ được tổ chức quay thưởng bởi 3 đài Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMT

- Vé xổ số trúng thưởng chỉ có giá trị nhận giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn hiệu lực để lĩnh thưởng.

- Theo quy định, thời gian tối đa để chi trả giải thưởng là 5 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu của người trúng. Tuy nhiên, Công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện các thủ tục thanh toán nhanh chóng nhất có thể nhằm trao giải cho người trúng thưởng sớm.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMT

Vé số dùng để lĩnh thưởng phải là vé do Công ty Xổ số Kiến thiết phát hành, với các thông tin trùng khớp kỳ quay, ngày mở thưởng và các con số dự thưởng khớp với kết quả quay do Công ty XSKT công bố. Vé cần còn nguyên vẹn, không bị rách, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa. Đồng thời, vé phải còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

