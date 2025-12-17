XSMN 17/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 17/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 17/12. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 17/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 17/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 17/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ được quay thưởng xổ số miền Nam (XSMN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ được quay số xổ số miền Nam (XSMN).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) sẽ quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Thời gian trả thưởng XSMN

- Công ty xổ số kiến thiết có nghĩa vụ thanh toán tiền trúng thưởng trong vòng không quá 5 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ từ người trúng giải.

- Nếu xuất hiện tranh chấp hoặc khiếu nại liên quan đến vé trúng, việc trả thưởng sẽ được dừng lại và chỉ tiến hành khi có quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Điều kiện vé lĩnh thưởng XSMN

Vé trúng thưởng cần được phát hành hợp lệ bởi Công ty xổ số kiến thiết, thông tin in trên vé phải đúng với ngày mở thưởng và dãy số dự thưởng phải trùng khớp với một trong các giải được công bố chính thức. Bên cạnh đó, vé phải còn nguyên vẹn, không rách, không chỉnh sửa hay tẩy xóa. Người trúng thưởng cũng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng theo quy định.

