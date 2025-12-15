XSMN 15/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 15/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 2 ngày 15/12. Tường thuật xổ số thứ 2. KQXS mới nhất hôm nay ngày 15/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 2 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 2 ngày 15/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 2 ngày 15/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 2

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) được quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) được quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) được quay số xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt: chỉ có 1 giải cho vé trùng đủ 6 số, giá trị 2 tỷ đồng.

- Giải nhất: gồm 10 giải dành cho vé trúng 5 số, mỗi giải nhận 30 triệu đồng.

- Giải nhì: có 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng cho vé trùng 5 số.

- Giải ba: bao gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng khi trúng 5 số.

- Giải tư: có 70 giải, giá trị 3 triệu đồng mỗi giải cho vé trúng 5 số.

- Giải năm: gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng cho vé trùng 4 số.

- Giải sáu: có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng cho vé trúng 4 số.

- Giải bảy: bao gồm 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng cho vé trùng 3 số.

- Giải tám: có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng cho vé trúng 2 số.

Ngoài ra còn có các giải thưởng phụ:

- 9 giải phụ đặc biệt áp dụng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích dành cho vé chỉ sai 1 số bất kỳ so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.

Đổi vé số trúng thưởng ở đâu?

- Người trúng số có thể lựa chọn lĩnh thưởng tại các đại lý vé số gần nơi sinh sống hoặc trực tiếp đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé. Hình thức nhận tiền qua đại lý thường được ưa chuộng vì nhanh gọn và tiết kiệm thời gian.

- Tuy nhiên, khi đổi vé trúng tại đại lý, người trúng thưởng sẽ phải chi trả một khoản phí dịch vụ, còn gọi là hoa hồng đổi thưởng. Mức phí này thường dao động khoảng 0,5%–1% giá trị giải thưởng, tùy theo từng khu vực và đại lý.

- Trong trường hợp đến nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người trúng giải sẽ được nhận đầy đủ số tiền sau khi khấu trừ thuế theo quy định. Cách này không phát sinh phí giao dịch, giúp đảm bảo quyền lợi tối đa cho người trúng thưởng.

