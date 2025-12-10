XSMN 10/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 10/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 10/12. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày 10/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 10/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 10/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Xem kết quả xổ số miền Nam các kỳ trước

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN sẽ được quay thưởng bởi ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ thực hiện quay số XSMN.

- Thứ Tư: XSMN sẽ được tiến hành quay bởi ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ đảm nhận việc quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN sẽ được mở thưởng bởi ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ thực hiện quay số XSMN.

- Chủ Nhật: XSMN sẽ được quay bởi ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (trúng đủ 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): 300 giải, mỗi giải 400 ngàn đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 ngàn đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 ngàn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: dành cho những vé trùng 5 chữ số cuối với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: áp dụng cho vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm ngàn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Trung (KQXSMN) nhanh chóng, chính xác nhất

- Kết quả xổ số miền Trung (KQXSMN) được tổ chức quay bởi các công ty xổ số kiến thiết và phát trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu lúc 16h15 mỗi ngày. Khung giờ cố định này giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả một cách nhanh chóng và thuận tiện.

- Ngoài ra, người chơi có thể tra cứu kết quả XSMT bằng cách nhắn tin đến tổng đài, tuy nhiên phương thức này sẽ phát sinh chi phí.

- Nếu muốn cập nhật kết quả chính xác và nhanh chóng mà không mất phí, bạn có thể truy cập trang web chính thức vtcnews.vn. Đây là nguồn thông tin đáng tin cậy, giúp theo dõi xổ số miền Trung mỗi ngày hoàn toàn miễn phí.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời cho phép tra cứu kết quả các ngày trước đó một cách nhanh chóng, dễ dàng, chính xác nhất.