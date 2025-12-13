XSMN 13/12 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 13/12/2025

Kết quả xổ số hôm nay thứ 7 ngày 13/12. Tường thuật xổ số thứ 7. KQXS mới nhất hôm nay ngày 13/12/2025 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 7 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 7 ngày 13/12 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 7 ngày 13/12/2025 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 7

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam sẽ được mở thưởng do ba đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Do ba đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR) sẽ quay số xổ số miền Nam.

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam sẽ được quay do ba đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Do ba đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) sẽ quay thưởng xổ số miền Nam.

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam sẽ được quay thưởng do ba đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Do bốn đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP) sẽ quay số xổ số miền Nam.

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam sẽ được quay số do ba đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần lưu ý thời hạn nhận giải, thực hiện thủ tục tại công ty xổ số hoặc đại lý gần nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ kín thông tin của người trúng giải và chi trả đầy đủ tiền thưởng trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận yêu cầu lĩnh thưởng.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Truy cập trang vtcnews.vn mỗi ngày để cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) một cách nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Người chơi cũng có thể theo dõi trực tiếp buổi quay số mở thưởng trên truyền hình vào lúc 16h15 hàng ngày, nhớ chọn đúng kênh của đài quay thưởng hôm đó.

- Ngoài ra, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để xem quá trình quay số và kiểm tra kết quả. Khi xác nhận trúng thưởng, việc nhận giải có thể thực hiện ngay tại công ty xổ số kiến thiết.

