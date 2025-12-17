Tây Ninh tạo đòn bẩy số hoá trong giáo dục

(VTC News) -

Mới đây, tỉnh Tây Ninh đã triển khai mô hình lớp học ngoại ngữ tương tác trực tuyến kết hợp trực tiếp tại năm trường THPT trên địa bàn tỉnh, bao gồm trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha (phường Tân Ninh), trường THPT Tây Ninh (phường Tân Ninh), trường THPT Lý Thường Kiệt (phường Long Hoa), trường THPT Quang Trung (phường Gò Dầu), trường THPT Nguyễn Trãi (phường Trảng Bàng).

Mô hình cho phép nhiều lớp tham gia học cùng nhau, đồng thời kết nối với giáo viên tiếng Anh ở nhiều địa phương khác nhau, góp phần giải quyết tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, giúp học sinh phát triển đồng đều bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, từng bước hướng đến mục tiêu sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Với mô hình này, thay vì tiếp thu kiến thức qua sách vở truyền thống, học sinh được trải nghiệm không gian học tập đa chiều, được hỗ trợ bởi hệ thống bài giảng đa phương tiện, bao gồm bảng tương tác, phần mềm học và làm bài tập, và giáo trình số.

Không chỉ giới hạn ở môn tiếng Anh, mô hình này còn được ứng dụng trong giảng dạy nhiều môn học khác.

Hay tại trường THCS và THPT Nguyễn Thị Một (xã Cần Giuộc), thầy Lương Vĩnh Hiếu - Bí thư Đoàn trường, giáo viên môn Địa lý, đã mạnh dạn tiên phong trong hành trình ứng dụng chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong giảng dạy.

Thầy đã áp dụng 100% giáo án điện tử, cho học sinh sử dụng Google Maps để quan sát bản đồ, địa hình thực tế. Các tiết học trở nên sinh động khi các em được thuyết trình, làm bài tập nhóm, kiểm tra đánh giá trên các ứng dụng học tập trực tuyến.

Phương pháp giảng dạy của thầy Hiếu giúp các em chủ động tìm hiểu kiến thức.

Từ năm học 2023-2024, ngành giáo dục tỉnh Tây Ninh đã áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý và dạy học. Đây được xem là cú hích làm thay đổi tư duy giáo dục, quản trị giáo dục, thay đổi nghề nghiệp của người dạy và hoạt động của người học, hướng tới giải quyết những vấn đề mang tính bền vững lâu dài của ngành.

Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục đều có kho học liệu riêng; các bài giảng đạt giải các xã trở lên được chia sẻ cho toàn ngành giáo dục tỉnh; phát triển tài nguyên khoa học, học liệu mở cho toàn ngành giáo dục của tỉnh; phát triển ứng dụng nền tảng số dạy và học trực tuyến với các tính năng tiên tiến, hỗ trợ học tập; tăng cường kiểm tra trực tuyến.

100% trường Tiểu học đã triển khai học bạ số. Giải pháp này đang được mở rộng thí điểm sang cấp THPT và giáo dục nghề nghiệp. Hiện có 20 trường THCS, 28 trường THPT và bảy trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã áp dụng.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, học bạ số giúp giảm sai sót, chi phí in ấn trong quá trình quản lý dữ liệu của học sinh so với học bạ truyền thống. Dữ liệu trực tuyến cũng được lưu trữ an toàn, lâu dài, dễ tìm kiếm hơn, giúp giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho chất lượng bài giảng.

Các trường cũng được hướng dẫn sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành Eoffice, Tic Office, kết nối với hệ thống Eoffice, Tic Office của Sở Giáo dục và Đào tạo. Thay vì dùng sách truyền thống, nhiều trường linh hoạt áp dụng thêm các hình thức tương tác cho sách điện tử như video, hình ảnh để giúp việc đọc sách thêm hữu ích.

Học sinh thuyết trình với bảng tương tác. (Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh)

Giáo viên cũng có thể ứng dụng nhiều phần mềm, trong đó có AI để thiết kế minigame, lộ trình bài giảng. Điều này khuyến khích học sinh tiếp thu kiến thức thông qua các trò chơi bằng cách kéo thả, dùng bút cảm ứng với bảng tương tác, thay vì giảng và nghe như truyền thống.

Đối với Tây Ninh, việc áp dụng mô hình này sẽ đưa nền giáo dục tỉnh nhà tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế, đóng góp vào công cuộc chuyển đổi số toàn diện, tạo đà cho sự phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.