Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 hôm nay

Đại hội thể thao Đông Nam Á 2025 - SEA Games 33 diễn ra tại Bangkok, Chonburi và Pathum Thani (Thái Lan) từ 3/12 đến 20/12. Trên bảng tổng sắp huy chương (bảng xếp hạng), thứ tự các đoàn thể thao được tính dựa trên số huy chương vàng, số huy chương bạc, số huy chương đồng và tổng số huy chương.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Brunei 0 0 0 0 2 Campuchia 0 0 0 0 3 Indonesia 0 0 0 0 4 Lào 0 0 0 0 5 Malaysia 0 0 0 0 6 Myanmar 0 0 0 0 7 Philippines 0 0 0 0 8 Singapore 0 0 0 0 9 Thái Lan 0 0 0 0 10 Timor Leste 0 0 0 0 11 Việt Nam 0 0 0 0

SEA Games 33 có 50 môn thể thao (tổng cộng 90 phân môn) tính thành tích và 3 môn biểu diễn, quảng bá. Dự kiến có gần 10.000 vận động viên từ 11 đoàn thể thao tham gia tranh tài. Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia là những nền thể thao mạnh trong khu vực, cạnh tranh các vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng huy chương.

Bảng xếp hạng bóng đá nam SEA Games 33

Bảng xếp hạng bóng đá nữ SEA Games 33

SEA Games 33 có 11 đoàn thể thao tham gia tranh tài.

Đoàn thể thao Việt Nam tranh huy chương vàng môn nào?

Tham dự SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam có hơn 1.165 thành viên, trong đó 915 thành viên tham gia bằng kinh phí từ ngân sách nhà nước, 213 người dự giải bằng kinh phí xã hội hoá. Đoàn Việt Nam tranh tài ở 47 môn và phân môn, mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng.

Năm nay, thành tích ở các môn thể thao Olympic được chú trọng đặc biệt. Các đội tuyển chủ lực của đoàn Việt Nam là điền kinh (chỉ tiêu 12 huy chương vàng), bắn súng (7 HCV), đua thuyền (8 HCV, vật (6 HCV)...

Ngoài ra, môn bóng đá nam và bóng đá nữ cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ. U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành huy chương vàng với lực lượng từng vô địch U23 Đông Nam Á dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik.