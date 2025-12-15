Cập nhật lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 15/12: U22 Việt Nam đấu Philippines

(VTC News) -

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 15/12 có 43 môn thể thao diễn ra. Đoàn thể thao Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm với nhiều nội dung thế mạnh.

Hy vọng huy chương của đoàn Việt Nam hôm nay nằm ở môn điền kinh với Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Bùi Thị Ngân..., đua thuyền, bắn súng (Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh), cử tạ, wushu.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tranh huy chương vàng với Thái Lan. Trận chung kết diễn ra lúc 17h.

Ở môn bóng đá nam, U22 Việt Nam đối đầu U22 Philippines trong trận bán kết ở sân Rajamangala lúc 15h30.

Đoàn thể thao Việt Nam có thể giành được từ 5-10 huy chương vàng trong ngày thi đấu thứ 6 của SEA Games 33.

Lịch thi đấu SEA Games 33 hôm nay 15/12

Bơi

9h: Vòng loại

- Nữ 50m bơi bướm: Phạm Thị Vân, Nguyễn Thuý Hiền.

- Nam 50m bơi ếch: Phạm Thanh Bảo.

- Nam 200m bơi ngửa: Trần Hưng Nguyên, Cao Văn Dũng.

- Nam 400m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Huy Hoàng.

- Nam 200m bơi bướm: Dương Văn Hoàng Quy.

18h: Chung kết.

18h: Chung kết Tiếp sức nam 4x100m hỗn hợp - Nguyễn Viết Tường, Lương Nino, Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên.

Bắn cung

9h15: Vòng loại

- Nam cung 3 dây: Đặng Công Đức vs Philippines, Đặng Ngọc Dũng vs Singapore.

- Nữ cung 3 dây: Nguyễn Thị Hải Châu vs Lê Phạm Vân Anh.

13h15: Vòng loại các nội dung

- Đồng đội nam cung 3 dây: Đặng Công Đức, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Trọng Hải vs Singapore.

- Đồng đội nữ cung 3 dây: Lê Phạm Vân Anh, Nguyễn Thị Hải Châu, Nguyễn Thị Kim Ánh vs Malaysia.

14h45: Vòng loại đồng đội hỗn hợp cung 1 dây - Đặng Công Đức, Lê Phạm Vân Anh vs Philippines.

Điền kinh

9h: Nữ 7 môn phối hợp (100m vượt rào) - Hoàng Thanh Giang.

9h15: Vòng loại Nam 400m vượt rào - Lê Quốc Huy, Nguyễn Đức Sơn.

9h40: Nữ 7 môn phối hợp (nhảy cao, ném tạ) - Hoàng Thanh Giang.

16h40: Chung kết Nam nhảy xa - Phạm Văn Nghĩa, Trần Văn Diện.

17h: Chung kết Nữ 400m vượt rào - Lê Thị Tuyết Mai, Quách Thị Lan.

17h15: Chung kết Nam 3.000m vượt chướng ngại vật - Lê Tiến Long, Nguyễn Trung Cường.

17h40: Chung kết Nữ 10.000m - Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết.

18h25: Nữ 7 môn phối hợp (200m) - Hoàng Thanh Giang.

18h42: Chung kết Nữ 800m - Bùi Thị Ngân, Nguyễn Thị Thu Hà.

19h: Chung kết Tiếp sức nữ 4x100m - Bùi Thị Nguyên, Hà Thị Thu, Hoàng Dư Ý, Kha Thanh Trúc, Lê Thị Cẩm Tú, Phùng Thị Huệ.

Bóng rổ

11h30: Việt Nam vs Philippines (Nam).

16h30: Việt Nam vs Thái Lan (Nữ).

Boxing

14h: Tranh HCĐ Nam 80 kg - Nguyễn Mạnh Cường vs Timor Leste.

Đua thuyền

9h30: Vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ - Hồ Thị Duy.

9h45: Vòng loại thuyền đôi nam - Đinh Thế Đức, Nguyễn Thành Dũng, Dương Văn Kiên.

10h: Vòng loại thuyền đôi nam 1 mái chèo hạng nhẹ - Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú, Dương Văn Kiên.

10h15: Vòng loại thuyền 4 nữ - Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Văn Giang, Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị Thu Hằng, Lê Thị Hiền.

14h: Bán kết.

Xe đạp đường trường

9h: Chung kết tính giờ cá nhân nữ - Nguyễn Thị Thu Mai, Lâm Thị Kim Ngân

Thể thao điện tử

10h: Vòng loại Đồng đội nữ Arena of Valor.

10h30: Vòng loại và tranh HCĐ Mobile Legends.

Bóng đá

15h30: Bán kết Nam - Việt Nam vs Philippines.

Bóng ném

11h: Bán kết Nữ - Việt Nam vs Philippines.

17h: Bán kết Nam - Việt Nam vs Singapore.

Kickboxing

15h: Bán kết

- Lowkick Nữ 48 kg: Bùi Thị Yến Nhi vs Philippines.

- Lowkick Nam 51 kg: Nguyễn Đình Minh Khuê vs Lào.

- K1 Nam 60 kg: Hoàng Gia Đại vs Thái Lan.

- Point Fighting Nữ 50 kg: Hoàng Thị Thuỳ Giang vs Malaysia.

- KickLight Nam 57 kg: Dương Danh Hoạt vs Thái Lan.

- Full contact Nam: Nguyễn Quang Huy vs Philippines.

Muay

13h: Waikru - Lê Khánh Linh.

14h: Bán kết Nữ 54 kg - Đinh Thị Hoa vs Singapore.

14h: Bán kết Nam 60 kg - Đào Đại Hải vs Thái Lan.

14h: Vòng loại Nam 63,5 kg - Phạm Ngọc Mẫn vs Philippines.

14h: Bán kết Nữ 60 kg - Nguyễn Thị Phương Hậu vs Myanmar.

14h: Bán kết Nam 71 kg - Bàng Quang Thắng vs Singapore.

14h: Bán kết Nam 75 kg - Nguyễn Thanh Tùng vs Singapore.

15h: Nam 48 kg - Dương Đức Bảo vs Philippines.

Pencak silat

10h: Tranh HCĐ

- Nam 70 kg: Bùi Đình Quyết vs Lào.

- Nữ 60 kg: Lê Thị Vân Anh vs Philippines.

- Nam 80 kg: Nguyễn Tấn Sang vs Malaysia.

- Nữ 55 kg: Dương Thị Hải Quyên vs Lào.

- Nam 45 kg: Nguyễn Đức Hậu vs Thái Lan.

- Nam 50 kg: Lê Văn Phước vs Lào.

- Nam 75 kg: Vũ Đức Hùng vs Malaysia.

Bi sắt

10h: Bán kết Bộ 3 nữ.

10h: Chung kết Bộ 3 nữ.

Đua thuyền buồm

10h: Vòng loại Keelboat SSL47.

Cầu mây

9h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Việt Nam vs Myanmar.

12h: Vòng loại đồng đội hỗn hợp - Việt Nam vs Lào.

15h: Vòng loại, bán kết Đồng đội nam - Việt Nam vs Lào.

Bắn súng

9h30: Vòng loại Đồng đội hỗn hợp 10m súng ngắn - Phạm Quang Huy, Trịnh Thu Vinh.

11h30: Chung kết.

Bắn đĩa bay

9h: Vòng loại cá nhân trap nam, nữ.

Quần vợt

13h30: Vòng loại đôi nam nữ - Nguyễn Văn Phương/Chanelle Vân Nguyễn vs Thái Lan, Savana Lý Nguyễn/ Đinh Viết Tuấn Minh vs Indonesia.

Bóng chuyền

17h30: Chung kết nữ - Việt Nam vs Thái Lan.

Bóng chuyền bãi biển

9h30: Vòng loại Nam - Việt Nam vs Lào.

13h30: Vòng loại Nữ - Việt Nam vs Philippines.

Cử tạ

13h: Chung kết Nữ 63 kg - Nguyễn Thị Thuỷ Tiên.

15h: Chung kết Nam 79 kg - Nguyễn Quang Trường.

Wushu

9h: Chung kết

- Nam nam quyền: Nông Văn Hữu, Đỗ Đức Tài.

- Nữ nam đao: Đặng Trần Phương Nhi, Phan Thị Tú Bình.

- Nữ thương thuật: Nguyễn Thị Hiền, Dương Thuý Vi.

- Nam Thái cực kiếm: Nguyễn Văn Phương, Nguyễn Trọng Lâm.

- Nữ đối luyện binh khí: Dương Thuý Vi, Nguyễn Thị Hiền.

15h: Chung kết

- Nữ 60 kg: Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

- Nam 70 kg: Trương Văn Chưởng.