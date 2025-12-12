Bảng xếp hạng SEA Games 33 mới nhất: Việt Nam giành huy chương môn nào hôm nay?

(VTC News) -

Tính đến thời điểm bắt đầu ngày thi đấu 12/12, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33. Thái Lan cho thấy ưu thế vượt trội của chủ nhà khi bỏ xa các đoàn còn lại, chiếm gần 50% tổng số huy chương vàng đã trao tại đại hội.

Bảng xếp hạng SEA Games 33 mới nhất

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 41 24 14 79 2 Việt Nam 14 8 27 49 3 Indonesia 13 20 13 46 4 Singapore 9 10 13 32 5 Philippines 5 7 21 33 6 Malaysia 3 12 21 36 7 Myanmar 2 6 3 11 8 Lào 1 1 9 11 9 Brunei 0 1 1 2 10 Timor Leste 0 0 2 2

Tính đến hết ngày thi đấu 11/12, đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng huy chương SEA Games 33 với thành tích: 14 HCV, 8 HCB, 27 HCĐ.

Chủ nhà Thái Lan giữ vị trí số 1 và bỏ xa tất cả các đoàn còn lại về số lượng huy chương vàng cũng như tổng số huy chương.

Đoàn thể thao Việt Nam cạnh tranh vị trí thứ hai với Indonesia. Singapore và Philippines với thế mạnh ở một số môn Olympic có thể vươn lên trong những ngày tới.

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 90-110 huy chương vàng.

Thành tích của đoàn thể thao Việt Nam mới nhất

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương ở 11 môn thể thao. Trong đó, 10 môn có huy chương vàng là điền kinh, đua thuyền (canoe, kayak), TDDC, jujitsu, judo, karate, bi sắt, bơi, taekwondo và MMA (võ thuật tổng hợp).

Môn điền kinh, bơi, bắn súng, đua thuyền, vật được kỳ vọng là "mỏ vàng" của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33. Chỉ tiêu của đoàn là giành 90-110 huy chương vàng và nằm trong top 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc.

Môn HCV HCB HCĐ Tổng Điền kinh 2 1 3 6 Đua thuyền (canoe, kayak) 1 2 2 5 Cờ vua 0 0 1 1 Thể dục dụng cụ 2 1 0 3 Jujitsu 1 1 11 13 Judo 1 1 0 2 Karate 1 0 1 2 Bi sắt 1 0 3 4 Bơi 3 1 4 8 Taekwondo 2 1 2 5 Tổng số 14 8 27 49 MMA* 2 1 2 5

*MMA được xếp vào nhóm môn biểu diễn tại SEA Games 33, không tính vào bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Danh sách VĐV Việt Nam giành huy chương SEA Games 33

Huy chương vàng

Điền kinh - Nữ 1.500m: Bùi Thị Ngân;

Điền kinh - Nam nhảy 3 bước: Hồ Trọng Mạnh Hùng;

Đua thuyền - Canoe đôi nữ 500m: Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương;

TDDC - Nam ngựa tay quay: Đặng Ngọc Xuân Thiện;

TDDC - Nam vòng treo: Nguyễn Văn Khánh Phong;

Jujitsu - Newaza Nam 69 kg: Đặng Đình Tùng;

Judo - Nam Nage no kata: Trần Quốc Cường, Phan Minh Hạnh;

Karate - Đồng đội nữ kata: Nguyễn Thị Phương, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên;

Bi sắt - Nam shooting: Nguyễn Văn Dũng;

Bơi - Nam 100m bơi ngửa: Phạm Thanh Bảo;

Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Trần Hưng Nguyên;

Bơi - Nam tiếp sức 4x200m tự do: Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc;

Taekwondo - Đôi nam nữ quyền sáng tạo: Nguyễn Xuân Thành, Trần Đăng Khoa, Trần Hồ Duy, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Phan Khánh Hân, Nguyễn Thị Y Bình;

Taekwondo - Nam dưới 54 kg: Nguyễn Hồng Trọng;

Vận động viên Trần Hưng Nguyên

Huy chương bạc

Điền kinh - Nữ 1.500m: Nguyễn Khánh Linh;

Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 200m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo;

Đua thuyền - Kayak đôi hỗn hợp 500m: Võ Duy Thành, Đỗ Thị Thanh Thảo;

TDDC - Nữ nhảy chống: Nguyễn Thị Quỳnh Như;

Jujitsu - Fighting Nữ 52 kg: Phụng Mùi Nhình;

Bơi - Nữ 200m: Võ Thị Mỹ Tiên;

Taekwondo - Đôi hỗn hợp quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Nguyễn Trọng Phúc;

Huy chương đồng

Điền kinh - Nữ 100m: Hà Thị Thu;

Điền kinh - Nam 1.500m: Lương Đức Phước;

Điền kinh - Nữ ném đĩa: Lê Thị Cẩm Dung;

Đua thuyền - Canoe đơn nam 500m: Phạm Hồng Quân;

Đua thuyền - Kayak đôi nam 200m: Huỳnh Cao Minh, Nguyễn Minh Tuấn;

Cờ vua - Đồng đội nam cờ chớp makruk: Bảo Khoa, Đào Thiên Hải, Võ Thành Ninh, Vũ Hoàng Gia Bảo;

Jujitsu - Nam duo classic: Tơ Đăng Minh, Trần Hữu Tuấn;

Jujitsu - Nam duo classic: Sái Công Nguyên, Nguyễn Anh Tùng;

Jujitsu - Nữ duo classic: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích;

Jujitsu - Nữ duo show: Phùng Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Ngọc Bích;

Jujitsu - Nam duo show: Nguyễn Thanh Trà, Trần Hữu Tuấn;

Jujitsu - Nam duo show: Tơ Đăng Minh, Trịnh Kế Dương;

Jujitsu - Fighting Nam 62 kg: Đào Hồng Sơn;

Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Hà Thị Ánh Uyên;

Jujitsu - Fighting Nữ 63 kg: Vũ Thị Anh Thư;

Jujitsu - Fighting Nam 77 kg: Đặng Đình Tùng;

Jujitsu - Newaza Nam 85 kg: Phạm Lê Hoàng Linh;

Judo - Nữ Ju no kata: Mai Thị Bích Trâm, Vũ Hoàng Khánh Ngọc;

Karate - Đồng đội nam kata: Giang Việt Anh, Lê Hồng Phúc, Phạm Minh Đức, Phạm Minh Quân;

Bi sắt - Nữ shooting: Nguyễn Thị Hiền;

Bi sắt - Đơn nữ: Thái Thị Hồng Thoa;

Bi sắt - Đơn nam: Huỳnh Công Tâm;

Bơi - Nam 100m tự do: Trần Văn Nguyễn Quốc;

Bơi - Nam 200m hỗn hợp: Nguyễn Quang Thuấn;

Bơi - Nữ 200m hỗn hợp: Võ Thị Mỹ Tiên;

Bơi - Tiếu sức Nữ 4x100m tự do: Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Khả Nhi, Phạm Thị Vân;

Taekwondo - Đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên, Lê Ngọc Hân;

Taekwondo - Nữ dưới 46 kg: Nguyễn Thị Mai.

Kết quả SEA Games 33 của đoàn Việt Nam hôm nay

Kết quả thi đấu ngày 11/12

Trong ngày thi đấu thứ hai, đoàn Việt Nam giành thêm 10 HCV, 4 HCB và 11 HCĐ.

Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở môn bơi.

U22 Việt Nam thắng dễ U22 Malaysia để giành quyền vào bán kết môn bóng đá nam.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thắng Myanmar, đứng đầu bảng B và gặp Indonesia ở bán kết SEA Games 33.

Kết quả thi đấu ngày 10/12

Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên của SEA Games 33, đoàn thể thao Việt Nam giành được 4 HCV, 4 HCB và 16 HCĐ.

Nguyễn Thị Hương, Diệp Thị Hương (canoe đôi nữ 500m) giành huy chương vàng đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Các HCV còn lại đến ở môn taekwondo (đồng đội nam quyền tự do), bơi (nam 200m hỗn hợp) và bi sắt.