Xua đuổi tàu nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam

Ngày 10/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên cho biết, biên đội tàu Hải đội 2 thuộc đơn vị đã xuất kích xua đuổi một số tàu cá nước ngoài khai thác hải sản, xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam sáng 10/1. (Ảnh: Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Cụ thể, hồi 9 giờ 50 phút ngày 10/1, biên đội tàu tuần tra, kiểm soát Hải đội 2 phát hiện 4 tàu nước ngoài có đặc điểm màu xanh, trắng, dài hơn 20m và rộng 4-5m đang hoạt động khai thác thủy sản tại vị trí có tọa độ 20 độ 11 phút 54 giây N-106 độ 49 phút 53 giây E, cách cửa Ba Lạt khoảng 12 hải lý.

Đây là dạng tàu câu, các đối tượng cố tình dùng vải che biển số in trên thân tàu nhằm tránh việc phát hiện của lực lượng chấp pháp trên biển.

Lực lượng biên phòng đã tiến hành tuyên truyền, xua đuổi giám sát các tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng đối sách của Đảng và Nhà nước an toàn về người, phương tiện, vũ khí trang bị.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã tuyên truyền, đẩy đuổi và giám sát tàu nước ngoài ra khỏi vùng biển chủ quyền Việt Nam. (Ảnh Bộ đội Biên phòng cung cấp)

Trước tình hình tàu cá nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam ngày càng gia tăng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Hải đội 2 và các đơn vị tuyến biển thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ vùng biển, đảo.

Bên cạnh đó, tích cực tuyên truyền cho ngư dân trên địa bàn ra khơi bám biển, hiểu biết các vùng biển chồng lấn, tranh chấp để chủ động khai thác bảo đảm an toàn, không vi phạm pháp luật, vi phạm về “Khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định” (IUU).

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên đề nghị ngư dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát huy vai trò mô hình "Tổ tàu thuyền tự quản", "Tổ tàu thuyền đoàn kết" để giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động, hành nghề trên biển; kịp thời phát hiện và thông tin cho các lực lượng chức năng về tàu, thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam để có biện pháp ngăn chặn.