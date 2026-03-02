Phó Chủ tịch Quốc hội nêu lý do chi phí học thêm tăng khi có Thông tư 29

(VTC News) -

Nhận định trên được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đưa ra tại phiên họp chiều 2/3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến về công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, câu chuyện dạy thêm, học thêm đã được đề cập rất nhiều. Các cơ quan đang đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo bởi chi phí học thêm hiện cao hơn so với trước khi chưa có Thông tư 29.

"Dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên, học sinh cũng phải đi lại, kéo theo rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, chi phí dạy thêm, học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh", bà Nguyễn Thị Thanh phân tích.

Bà Nguyễn Thị Thanh đánh giá hai tháng đầu năm kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều điểm sáng trong sản xuất - kinh doanh, nhất là du lịch với lượng du khách tăng cao. Theo con số thống kê, 95% người dân trả lời rằng thu nhập không giảm, một phần có tăng.

"Tuy nhiên, giá cả sinh hoạt, nhất là giá thuê nhà, giá bất động sản và áp lực chi tiêu vẫn là nỗi lo của cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động, Nhân dân tại các thành phố lớn", bà Nguyễn Thị Thanh nói.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Quốc hội cũng phản ánh ở nhiều nơi Nhân dân vẫn còn phàn nàn về yêu cầu gần dân, sát dân sau sáp nhập, người dân đi rất xa mới đến được nơi giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ cơ sở cũng cho rằng nhiều việc ít người, yêu cầu của dân thì nhiều.

Cùng thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phản ánh thực tế dù người lao động được thưởng Tết nhưng sức mua thực tế lại giảm do giá cả tăng cao. Tại các chợ truyền thống, giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi.

"Ngày 29 Tết tôi đi chợ, giá rau và hầu hết các mặt hàng đều tăng gấp rưỡi, gấp đôi. Thậm chí, một hộp mứt thắp hương lên tới 400.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ hơn 100.000 đồng. Đây đều là những mặt hàng rất thiết yếu", bà Nguyễn Thanh Hải dẫn thực tế.

Nữ Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội cho rằng, khâu kiểm soát giá cả ở chợ truyền thống "rất yếu", vắng bóng cơ quan quản lý thị trường trong công tác kiểm soát giá và chất lượng sản phẩm.

Về du lịch, giá vé và phòng khách sạn cũng tăng mạnh nhưng chất lượng không tăng tương xứng.

Đề cập đến tình hình chiến sự ở Trung Đông, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị Chính phủ báo cáo cấp thẩm quyền chủ trương bảo hộ công dân ở khu vực này kịp thời, phù hợp với đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Nhân dân vui mừng vì số vụ tai nạn giao thông giảm

Trước đó, trình bày báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân cả nước đã đón Tết Bính Ngọ vui tươi, an toàn và đánh giá cao sự chăm lo kịp thời của Đảng, Nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình.

Cử tri bày tỏ sự tin tưởng vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sắp tới, kỳ vọng các đại biểu đắc cử sẽ thực sự tâm huyết, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị ngay từ đầu năm.

Về tình hình an ninh trật tự, cử tri và Nhân dân đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các lực lượng chức năng đã làm xuyên tết, xuyên đêm, xử lý "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không vì ngại kiêng ngày Tết".

"Việc này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ, số vụ việc tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 giảm so với cùng kỳ năm ngoái", ông Dương Thanh Bình nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân tiếp tục lo lắng về an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; vấn đề an toàn khi tổ chức các lễ hội truyền thống đầu Xuân và các lễ hội tại các địa phương.

Cử tri và Nhân dân cũng lo ngại về số vụ việc tai nạn nghiêm trọng do pháo nổ vẫn diễn ra phức tạp; tình trạng thiết bị bay không người lái hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng... cần được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao thông đường thủy, đường sắt; tăng cường kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa.

Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương khẩn trương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động bay không người lái và phương tiện bay khác.

Đồng thời, rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển thiết bị bay không người lái xâm nhập khu vực cấm bay; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.