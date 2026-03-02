Gia đình tìm ông Nguyễn Đức Kiểm ở Bắc Ninh đi lạc

(VTC News) -

Video: Ông Nguyễn Đức Kiểm ra khỏi nhà lúc 13h ngày 25/2.

Gia đình nhắn tìm ông Nguyễn Đức Kiểm (SN 1957) đi lạc nhiều ngày nay. Ông Kiểm đi lạc từ khu Khả Lễ, phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh từ 13h ngày 25/2/2026 đến nay vẫn chưa về.

Ông Nguyễn Đức Kiểm.

Khi đi ông Nguyễn Đức Kiểm mặc áo màu xanh, quần màu đen; dép da màu nâu, đội mũ cối màu xanh và đeo kính.

Người dân ai thấy ông Nguyễn Đức Kiểm ở đâu liên hệ gia đình qua số điện thoại các con: 0903.282.252 (Điểm); 0383.338.926 (Đảm); 0828.122.256 (Cương).

Gia đình xin chân thành cảm ơn.