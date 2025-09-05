Công an Quảng Trị giúp bé trai 3 tuổi đi lạc tìm người thân

(VTC News) -

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, quá trình tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh tại khu vực cổng chợ Ba Đồn, tổ công tác Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đồn (Quảng Trị) phát hiện bé trai đi xe đạp đang đứng khóc, có biểu hiện hoảng loạn.

Qua động viên, cháu bé chỉ cung cấp được thông tin có mẹ tên Trang. Ngay sau đó, lực lượng Công an nhanh chóng xác minh tại các tổ dân phố tại địa phương.

Cán bộ Cảnh sát Cơ động Công an phường Ba Đồn bàn giao cháu L.B.Q cho mẹ là chị Nguyễn Thị T. (Ảnh: Công an Quảng Trị).

Kết quả xác định cháu bé tên L.B.Q (SN 2022) là con chị Nguyễn Thị T. (trú tại Tổ dân phố 8 phường Ba Đồn). Được biết cháu Q. được gia đình cho tự đạp xe đạp để chơi ở nhà. Tuy nhiên quá trình đạp xe cháu đạp xe đi lạc cách nhà hơn 4km…

Công an phường Ba Đồn nhanh chóng thực hiện xác minh, liên hệ với gia đình cháu bé và làm các thủ tục cần thiết, bàn giao cháu bé cho gia đình an toàn. Hành động kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an phường Ba Đồn nhận được sự ghi nhận, cảm ơn từ gia đình và nhân dân địa phương.

Cách đây gần 2 tháng, Công an xã Đạ Huoai 3 (Lâm Đồng) bàn giao em Nguyễn Thành T. (SN 2014, trú tại xã Phú Lâm, tỉnh Đồng Nai) cho gia đình sau một ngày đi lạc lên Lâm Đồng.

Trước đó, khoảng 11h45 ngày 10/7, Công an xã Đạ Huoai 3 tiếp nhận thông tin từ chị Trần Thị Thu G. (SN 1997, trú tại thôn 8, xã Đạ Huoai 3) về việc có một cháu bé đi lạc đến địa phương. Công an xã Đạ Huoai 3 khẩn trương xác minh thông tin, xác định cháu bé tên là Nguyễn Thành T. là con anh Nguyễn Minh T.(SN 1962) và chị Phạm Thị S. (SN 1973).

Ngay sau đó, Công an xã Đạ Huoai 3 liên lạc với gia đình thông báo sự việc. Gia đình lập tức chạy lên Lâm Đồng gặp lại con sau một ngày tìm kiếm.