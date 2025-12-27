Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghênh, Trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ, Lào Cai. (Nguồn: BV Việt Đức)

Sáng 27/12, ô tô 29 chỗ chở đoàn thiện nguyện gặp tai nạn, bị lật ở Lào Cai khiến 18 người thương vong.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Phình Hồ phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân tổ chức đưa người bị thương đi cấp cứu, xác minh danh tính các nạn nhân.

Cơ quan công an cũng đề nghị Sở Y tế huy động lực lượng, điều kiện cần thiết tập trung cứu chữa người bị nạn, đồng thời xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Kết quả xác minh, điều tra sơ bộ bước đầu xác định, ô tô khách BKS 29B-614.06 trong quá trình di chuyển xuống dốc có dấu hiệu hệ thống phanh đột ngột mất hiệu lực. Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%.

Khi đi qua đỉnh dốc và xuống đoạn dốc dài cong cua thì xe lao nhanh do xe đột ngột mất phanh, sau đó trôi tự do đâm vào hộ lan và bị lật ngược.

Nơi xảy ra vụ lật xe đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang hoàn thiện hồ sơ trưng cầu Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám định kỹ thuật phương tiện đối với ô tô 29B-614.06 và tập trung xác minh, điều tra, giải quyết vụ việc.

Qua vụ việc, cơ quan công an khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp hoạt động giao thông nói chung, chủ phương tiện, lái xe dự kiến di chuyển trên địa bàn miền núi cần kiểm tra đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện, đồng thời cần trao đổi với chính quyền cơ sở hoặc lực lượng công an cơ sở để trao đổi thông tin nhằm đảm bảo an toàn các điều kiện khi tham gia giao thông như địa hình, thời tiết… để hạn chế thấp nhất tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Vụ lật xe làm 18 người thương vong.

Trước đó khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Vào thời điểm trên, tài xế SN 1960, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội lái xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, trên xe có 18 người (gồm cả lái xe).

Khi đến đoạn đường trên, ô tô xảy ra tại nạn do có dấu hiệu mất phanh. Vụ tai nạn lật xe làm 8 người chết tại hiện trường, lái xe chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Xe ô tô khách hư hỏng nặng.