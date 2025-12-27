Lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Ô tô đột ngột mất phanh, lật ở lưng dốc

(VTC News) -

Theo báo cáo, vụ tai nạn xảy ra khoảng 7h45 cùng ngày, tại Km 34+800 đường nối Quốc lộ 32 đi Đường tỉnh 174, thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ, Lào Cai.

Thời điểm trên, ông Đ.Đ.T (SN 1960, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) lái xe ô tô 29 chỗ, biển số 29B-614.06, còn thời hạn đăng kiểm, thuộc đơn vị kinh doanh vận tải Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Đức Linh Anh.

Chiếc xe biến dạng sau vụ tai nạn.

Trên xe có đoàn thiện nguyện 18 người từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh, thuộc trường Mầm non Họa Mi, xã Phình Hồ. Khi ô tô đi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn. Chiếc xe lật nghiêng, bẹp rúm.

Vụ tai nạn thảm khốc 8 người chết tại hiện trường, 1 người chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện, 9 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, trong đó 2 người bị xây xước nhẹ còn tỉnh táo).

Nguyên nhân sơ bộ, do phương tiện đột ngột bị mất phanh, lật xe ở lưng dốc.

Ngay sau khi nhận được tin vụ tai nạn, Tỉnh ủy Lào Cai có công văn chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn. UBND tỉnh phân công ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng bảo vệ hiện trường, khẩn trương đưa các nạn nhân bị thương đi cấp cứu; phân luồng hướng dẫn giao thông, đồng thời chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.