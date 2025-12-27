Sức khỏe nạn nhân vụ lật xe khách ở Lào Cai: Nhiều ca đa chấn thương nặng

(VTC News) -

Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường mầm non ở xã Phình Hồ, Lào Cai. (Nguồn: BV Việt Đức)

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thông tin về tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ lật xe khách chở đoàn thiện nguyện từ Hà Nội lên điểm trường Tà Ghềnh, xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai.

Khoảng 18h cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận 7 bệnh nhân được chuyển đến cấp cứu. Các nạn nhân nhanh chóng được thăm khám, đánh giá tổn thương và xử trí kịp thời theo phác đồ chấn thương nặng.

Bệnh nhân 29 tuổi chấn thương ngực kín đã dẫn lưu màng phổi, vết thương phức tạp tầng sinh môn. Người bệnh có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Trong số này, nhiều trường hợp bị đa chấn thương, tổn thương sọ não, xương khớp và nội tạng. Một bệnh nhân nữ 37 tuổi ở Hà Nội bị đa chấn thương nặng, gồm chấn thương sọ não, hàm mặt, vai phải, đùi phải và khung chậu.

Bệnh nhân nam 29 tuổi ở Hà Nội bị chấn thương sọ não kèm máu tụ ngoài màng cứng trán phải và gãy xương bả vai trái.

Một trường hợp khác, nam 29 tuổi ở Hà Nội, bị chấn thương ngực kín, phải dẫn lưu màng phổi, kèm vết thương phức tạp vùng tầng sinh môn và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhân 26 tuổi đến từ TP.HCM bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, gãy cẳng tay phải, tổn thương khung chậu và vai trái.

Các bệnh nhân còn lại chủ yếu được theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, gãy xương chi và nghi ngờ tổn thương cột sống nhưng chưa ghi nhận dấu hiệu liệt.

Bệnh nhân 24 tuổi theo dõi chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, chấn thương vai phải, chấn thương cổ chân trái.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết các nạn nhân đang được theo dõi sát, điều trị tích cực và hội chẩn chuyên khoa để xử trí kịp thời những diễn biến có thể xảy ra.

Trước đó khoảng 7h40 ngày 27/12, tại Km35 Quốc lộ 32 nối Tỉnh lộ 174 thuộc địa phận thôn Mù Thấp, xã Phình Hồ xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 9 người tử vong, 9 người bị thương.

Vào thời điểm trên, tài xế SN 1960, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội lái xe khách 29 chỗ BKS 29B-614.06 di chuyển từ Hà Nội đến điểm trường thôn Tả Ghềnh, trường Mầm non Họa My, xã Phình Hồ, trên xe có 18 người (gồm cả lái xe).

Khi đến đoạn đường trên, ô tô xảy ra tại nạn do có dấu hiệu mất phanh. Vụ tai nạn lật xe làm 8 người chết tại hiện trường, lái xe chết trong quá trình cấp cứu tại bệnh viện; 9 người bị thương được đưa đến bệnh viện. Xe ô tô khách hư hỏng nặng.