Huy động trực thăng cùng 4.000 người diễn tập chữa cháy quy mô lớn nhất ở Hà Nội
(VTC News) -
Sáng 27/12, hơn 4.000 người cùng hơn 100 phương tiện tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Hà Nội.
Như Quỳnh
Tin mới
Trạm tiếp năng lượng những ngày cuối năm, sẵn sàng bứt phá trong năm mới
21:04 27/12/2025
Đời sống
Rẻ vô địch đón Tết Dương lịch: 9 ngày siêu sale đến 70% hàng ngàn sản phẩm
20:53 27/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tạm giữ hình sự 2 bố con xua chó dữ tấn công người vô tội
20:41 27/12/2025
Bản tin 113
Việt Nam hoan nghênh việc Campuchia và Thái Lan ký Tuyên bố chung
20:34 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Khu vực xe chở đoàn từ thiện bị lật ở Lào Cai: Dốc dài 1km, cua gấp hình tam giác
20:07 27/12/2025
Tin nóng
Thủ tướng: Phát triển công nghiệp giải trí để nghệ sĩ phát huy tối đa tài năng
20:01 27/12/2025
Tin nóng
Kết quả điều tra vụ lật xe đoàn thiện nguyện làm 9 người chết ở Lào Cai
19:32 27/12/2025
Tin nóng
Long Châu và Hòa Minzy kể câu chuyện sức khỏe Việt bằng âm nhạc
18:48 27/12/2025
Sức khỏe
ThaiBinh Seed được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
18:48 27/12/2025
Kinh tế
Lũ lụt, dịch bệnh bùng phát, cuối năm có thiếu thịt heo?
18:30 27/12/2025
Thị trường
Danh tính 18 nạn nhân thương vong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện
18:21 27/12/2025
Tin nóng
Nhân chứng kể khoảnh khắc xe thiện nguyện lao dốc trước khi lật ở Lào Cai
18:18 27/12/2025
Tin nóng
Cháy nhà ở Đắk Lắk, 4 người tử vong: Điện lực nói gì về nghi vấn chập điện?
18:15 27/12/2025
Tin nóng
Vụ học viên tử vong sau 2 ngày nhập học, tạm đình hoạt động của trung tâm
18:08 27/12/2025
Bản tin 113
Lật xe đoàn thiện nguyện ở Lào Cai: Ô tô đột ngột mất phanh, lật ở lưng dốc
17:59 27/12/2025
Tin nóng
Thương mại điện tử không còn là cuộc chơi dễ dãi với Startup và SME
17:48 27/12/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lật xe chở đoàn thiện nguyện: 'Quà đã tới nơi, nhưng người tặng không còn'
17:34 27/12/2025
Tin nóng
Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu điều tra vụ cháy làm 4 người chết ở Đắk Lắk
17:09 27/12/2025
Phòng chống cháy nổ
Lộ diện môn thể thao được thưởng tiền tỷ hậu SEA Games 33
16:54 27/12/2025
Hậu trường
Thủ tướng dự hội nghị tổng kết công tác ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
16:46 27/12/2025
Tin nóng
Những hình ảnh ấn tượng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
16:31 27/12/2025
Chính trị
Hiệu trưởng ở TP.HCM có thể cho học sinh nghỉ Tết Bính Ngọ tối đa 14 ngày
16:25 27/12/2025
Tin tức - Sự kiện
14 thanh thiếu niên chặn đường đánh hội đồng 4 người tại TP.HCM
16:22 27/12/2025
An ninh hình sự
Tổng thống Putin để ngỏ khả năng trao đổi một phần lãnh thổ với Ukraine
16:09 27/12/2025
Thời sự quốc tế
Xe điện sẽ có màu biển số khác xe xăng tại Việt Nam?
16:00 27/12/2025
Xe điện
Vietlott 27/12 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 27/12/2025 - Xổ số Power 6/55
16:00 27/12/2025
Xổ số
Vì sao SGK 'Kết nối tri thức với cuộc sống' được chọn sử dụng thống nhất toàn quốc?
15:54 27/12/2025
Tin tức - Sự kiện
Bộ Công an đề xuất xếp hạng và chấm điểm công dân số trên VNeID
15:45 27/12/2025
Tin nhanh 24h
Xôn xao clip 'hành khách nôn ói trên ô tô công nghệ còn đập phá xe' ở TP.HCM
15:20 27/12/2025
Đời sống
Car Awards 2025: Honda HR-V lên ngôi, xe điện hóa tạo dấu ấn mạnh mẽ
15:19 27/12/2025
Tin xe 247