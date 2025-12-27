Đóng

Huy động trực thăng cùng 4.000 người diễn tập chữa cháy quy mô lớn nhất ở Hà Nội

(VTC News) -

Sáng 27/12, hơn 4.000 người cùng hơn 100 phương tiện tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có quy mô lớn nhất được tổ chức tại Hà Nội.

Như Quỳnh
