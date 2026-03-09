+
++
Chuyện ít biết về bà Kiều Đàm Di - di mẫu của Đức Phật
(VTC News) -
Câu chuyện về cuộc đời bà Kiều Đàm Di - biểu tượng của tình yêu thương, sự kiên trì và chí hướng cầu đạo cao cả trong Phật giáo.
Hoa Châu
Giảm thuế nhập khẩu một số loại xăng dầu về 0%
22:29 09/03/2026
Chính sách thuế và cuộc sống
Bắt người đàn ông đập phá hành lý hành khách trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất
21:58 09/03/2026
Bản tin 113
Quảng Ninh mở đường dây nóng xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng
21:54 09/03/2026
Thị trường
Phụ nữ tham gia các cơ quan dân cử: Thách thức cũ trong kỷ nguyên mới
21:51 09/03/2026
Tin nóng
Xót xa 2 nữ sinh Gia Lai mất cha mẹ trong 2 ngày, cộng đồng chung tay giúp đỡ
21:48 09/03/2026
Sống đẹp
Thủ tướng Kuwait đồng ý xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
21:35 09/03/2026
Thời sự quốc tế
Quyết định 'số phận' máy bay Boeing bị bỏ lại gần 20 năm ở sân bay Nội Bài
21:09 09/03/2026
Thị trường
21:05 09/03/2026
VTC NEWS TV
Đánh người vì bị đòi nợ 350.000 đồng, 2 thanh niên ở Gia Lai lĩnh 17 năm tù
20:35 09/03/2026
Pháp đình
Tranh cãi mâm cơm 4 món giá 920.000 đồng ở Tuyên Quang
20:28 09/03/2026
VTC NEWS TV
Sập bẫy 'chat sex' trên mạng, người phụ nữ 47 tuổi ở Hà Nội bị lừa nửa tỷ đồng
20:16 09/03/2026
Bản tin 113
VOV và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường hợp tác thời kỳ mới
19:39 09/03/2026
Người Việt bốn phương
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành GE Vernova
19:36 09/03/2026
Tin nóng
Ông Putin chúc mừng tân Lãnh tụ Tối cao Iran, khẳng định ủng hộ Tehran
19:26 09/03/2026
Thời sự quốc tế
Hỗn chiến kinh hoàng chưa từng có trong bóng đá, 23 cầu thủ nhận thẻ đỏ
19:22 09/03/2026
Hậu trường
TP.HCM lên tiếng việc Phát Đạt đề xuất dời Đại học Bách khoa khỏi trung tâm
19:19 09/03/2026
Đời sống
Thủ tướng: Đã huy động 4 triệu thùng dầu từ đối tác để bảo đảm nguồn cung
19:15 09/03/2026
Chính trị
Truyền hình Iran: Tân Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei bị thương
18:49 09/03/2026
Thời sự quốc tế
Đối thủ thắng đậm, tuyển nữ Việt Nam gặp khó
18:48 09/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Đại học Kiểm sát tuyển sinh 1.600 chỉ tiêu, quy đổi IELTS từ 5.0
18:38 09/03/2026
Tuyển sinh
Bộ Công an nghiên cứu phương án làm cao tốc nối sân bay Gia Bình với Hải Phòng
18:28 09/03/2026
Đầu Tư
Infographic: Điểm nóng chiến sự khắp Trung Đông trong 10 ngày Mỹ - Israel tấn công Iran
18:28 09/03/2026
Tư liệu
Giá nhiên liệu JetA1 tăng 3 lần, hàng không nỗ lực kiềm giá vé máy bay dịp 30/4
18:22 09/03/2026
Thị trường
Thường trực Chính phủ cho ý kiến về di dân phục vụ nhà máy điện hạt nhân
18:18 09/03/2026
Đầu Tư
Kỳ kiểm tra năng lực hành nghề bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam dự kiến vào năm 2027
17:54 09/03/2026
Tin tức
2 tàu cá Quảng Ngãi hỏng máy, 70 ngư dân cầu cứu giữa biển
17:53 09/03/2026
Tin nóng
3 học sinh ở Đà Nẵng nghi bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua
17:51 09/03/2026
An toàn thực phẩm
Cục CSGT lên tiếng trước thông tin 'dùng xe công vụ chắn đường dừng xe vi phạm'
17:28 09/03/2026
Tin nóng
Toàn cảnh thảm hoạ 'dòng sông lửa' ở Tehran sau đòn không kích của Israel
17:15 09/03/2026
VTC NEWS TV
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến: Cam kết tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy kinh tế phát triển
17:13 09/03/2026
Chính trị