Bắt người đàn ông đập phá hành lý hành khách trước cổng ga T3 Tân Sơn Nhất

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp Bùi Quang Hiếu (SN 1991, ngụ phường Bảy Hiền) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, Công an phường Bảy Hiền tiếp nhận thông tin một người đàn ông mặc áo khoác xe ôm công nghệ có hành vi đập phá hành lý, gây rối trước khu vực cổng nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Bùi Quang Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngay sau đó, lực lượng chức năng tiến hành rà soát, xác minh, mời người bị hại đến làm việc, đồng thời truy tìm và đưa Hiếu về trụ sở để phục vụ điều tra.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h15 ngày 8/3, bà Đ.T.T. (SN 1987) vừa xuống chuyến bay từ Hà Nội vào TP.HCM, ra khu vực cổng số 2 nhà ga T3 để đặt xe về nhà. Khi trao đổi giá cước, nhận thấy Hiếu có dấu hiệu đã sử dụng rượu bia nên bà T. không thuê xe, chuyển sang khu vực khác chờ xe.

Cho rằng bà T. gọi xe nhưng không đi, Hiếu lớn tiếng chửi bới rồi kéo hành lý của người phụ nữ ra giữa đường và đập phá. Sự việc chỉ dừng lại khi một số tài xế xe ôm và người dân xung quanh đến can ngăn.

Công an nhận định hành vi của Hiếu đã gây mất an ninh trật tự tại khu vực đông người, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và trật tự tại cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, gây bức xúc trong dư luận.

Qua vụ việc, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần kiềm chế, ứng xử văn minh tại nơi công cộng, đặc biệt ở các khu vực tập trung đông người. Mọi hành vi gây rối trật tự công cộng, xâm phạm tài sản hoặc đe dọa an toàn của người khác đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.