Bắt khẩn cấp 6 kẻ côn đồ đánh 2 người nhập viện trong đêm ở Tây Ninh

(VTC News) -

Chiều 1/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, thông tin bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 thanh niên để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích", "Gây rối trật tự công cộng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Thông tin ban đầu, khoảng 22h20 ngày 30/1, nhóm 6 thanh niên đi trên 3 xe máy vào khu đô thị Phúc An City, ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh. Tại đây, nhóm này có hành vi nẹt pô, rú ga, bốc đầu xe, la hét gây mất an ninh trật tự.

Nhóm côn đồ hành hung bảo vệ và chủ quán ăn trong đêm, khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Phát hiện sự việc, anh Nguyễn Hữu Thắng (47 tuổi, nhân viên bảo vệ, quê Hà Nội) ra nhắc nhở và yêu cầu nhóm thanh niên rời đi. Tuy nhiên, nhóm này không chấp hành mà quay lại truy đuổi, bao vây, dùng nón bảo hiểm cùng tay chân đánh anh Thắng nhiều lần, gây thương tích rồi bỏ trốn.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng gãy xương sườn bên trái số 5, 6 và đa chấn thương vùng mặt, cổ, tay, chân.

Đến khoảng 23h20 cùng ngày, nhóm thanh niên tiếp tục đến quán Ẩm thực Quang Thắng 1, ấp Mới 1, xã Mỹ Hạnh để uống bia. Đến lúc trả tiền, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhân viên của quán. Thấy vậy anh Lưu Văn Thắng (43 tuổi, chủ quán) đứng ra can ngăn thì bị nhóm này dùng ly thủy tinh, ghế nhựa đánh gây thương tích.

Những kẻ này còn đập phá nhiều ly thủy tinh, ghế nhựa và 1 camera của quán rồi rời khỏi hiện trường. Chủ quán được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở vùng trán và mũi, chảy nhiều máu.

Qua điều tra, Công an xã Mỹ Hạnh bắt giữ nhóm côn đồ, gồm: Lý Vũ Miền (32 tuổi), Thạch Sinh (20 tuổi), Đào Hoàng Lợi (19 tuổi), Thạch Tài (19 tuổi), Lý Hoàng Nhân (15 tuổi, cùng ngụ TP Cần Thơ); Lý Châu Sóc Cơ (19 tuổi, ngụ An Giang) và Thạch Minh Khang (18 tuổi, ngụ Cà Mau).

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi đánh người, đập phá tài sản. Nguyên nhân được xác định là do muốn thể hiện cá tính, gây chú ý nơi công cộng.